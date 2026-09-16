Ministra Parot anuncia que se retomarán las obras de ampliación del GAM: “No va a quedar botado, va a tener una oportunidad”

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció que el Gobierno va a reanudar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En entrevista con Radio Pauta, la secretaria de Estado afirmó que el “GAM no va a quedar botado, el GAM va a tener una nueva vida, va a tener una oportunidad”, luego de que se pusiera término anticipado al contrato para ejecutar las obras del espacio cultural con la empresa GAM Moller PVC SpA.

En esa línea, Parot adelantó que han estado trabajando con el ministro de Cultura, Francisco Undurraga, con el fin de “hacer un modelo que permita darle viabilidad y no dejar que ese espacio siga deteriorándose”.

Aunque reconoce que existe una serie de dificultades, como, por ejemplo, la Torre Villavicencia, ubicada detrás del GAM.

“El problema de esa torre es que tiene problemas estructurales, según lo que me han informado a mí. Los riesgos son de incendios porque no tiene vías de evacuación y la caja de ascensores parece que genera un peligro mayor”, describió.

Asimismo, comentó que existe “interés” por parte de privados en desarrollar el proyecto. “No a través de venta, sino a través de una concesión de uso oneroso, es decir, el patrimonio lo mantiene el Estado”, precisó.

Por tanto, bajo esta fórmula, las condiciones del proyecto, tanto de la torre como del GAM, las definirá esta administración.

“Las condiciones del proyecto, tanto de esa torre como del GAM, las definimos nosotros y el que presente el mejor proyecto se queda con un número de años importante para que puedan lograr el financiamiento”, complementó, y planteó que la iniciativa se encuentra en una etapa en la que se están preparando las bases de una licitación.

Cabe destacar que Parot aclaró en La Tercera que esta iniciativa no tiene como fin “privatizar” el GAM y que las obras del centro cultural y de la torre se llevarán a cabo como proyectos independientes.