“Dicen que somos fomes, pero no nos eligieron para contar chistes”: Presidente Kast inaugura Fiestas Patrias con paya y su primer pie de cueca oficial

El presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la inauguración oficial de la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins, a puertas de las Fiestas Patrias.

En su discurso, minutos antes de bailar su primer pie de cueca con la primera dama, María Pía Adriazola, Kast recitó una paya cargada de contingencia política.

“Inauguremos con alegría estas fondas. Que Dios bendiga a Chile y a Santiago. ¡Viva Chile! Y hay una tradición, junto con el baile de la cueca tan esperado, que es la paya, y tengo aquí algo que hemos ido pimponeando”, señaló.

En primer lugar, el mandatario mencionó el Estrecho de Magallanes, tema que ha causado polémica en el último tiempo tras los dichos de militares argentinos de que pertenecería al territorio transandino.

“Brindo por nuestra bandera, por septiembre y la alegría, desde Visviri hasta la Antártica, pasando por La Araucanía. Brindo también por nuestros mares, campos, ríos, lagos y volcanes. También por los territorios insulares y por nuestro estrecho de Magallanes“, entonó.

Pero el presidente no se detuvo allí, ya que en su paya también abordó las declaraciones de la exministra Mara Sedini en el programa Sin Filtro, quien catalogó como “gobierno fome” a la actual administración.

“Dicen que somos fomes, y puede que tengan razón, pero no nos eligieron para contar chistes, sino para arreglar nuestra nación. Me dijeron que otra cosa era con guitarra, y pucha que tenían razón. Pero gobernar se hace más fácil cuando le ponemos el corazón”, expresó.

“Día a día, sin descanso, hay mucho que ordenar. Queremos un Chile seguro y que vuelva a despegar. Que vuelva fuerte el trabajo, y que podamos progresar, que las familias tranquilas vuelvan también a soñar. Quiero acabar mi paya con esperanza y con amor, y le digo a todo Chile: tranquilos. No solo vamos a estar bien, sino que vamos a estar mucho mejor”, cerró.