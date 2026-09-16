Héctor Llaitul recibe distinción en Francia: Hijo viajó a recibirla debido a la condena de 23 años del líder de la CAM

El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, recibió una medalla de la Asamblea Nacional de Francia en medio de su condena a más de 20 años de prisión.

Debido a que el líder de la CAM cumple actualmente una pena de 23 años de cárcel, el reconocimiento fue recibido por su hijo, Ernesto Llaitul, quien viajó a París.

La medalla fue entregada por el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas, quien integra el Parlamento francés y es militante del partido La Francia Insumisa, de acuerdo con T13c.

El parlamentario explicó que la distinción busca dar mayor visibilidad y respaldo institucional a la lucha del pueblo mapuche.

“Muchas veces, incluso en las políticas de izquierda, el tema del pueblo mapuche se olvida. Nos acordamos de ellos al momento de la elección, pero cuando estamos en el poder nos olvidamos de que es un pueblo con una lengua, tradiciones y una tierra”, señaló.

Por su parte, al recibir el premio, Ernesto agradeció el reconocimiento y sostuvo que este no se limita solo a la figura de su padre, sino a la trayectoria y reivindicaciones de los mapuches.

Además, aseguró que el líder de la CAM está cumpliendo una condena producto de una persecución de carácter político.