Corte Suprema confirma condena de 7 años a funcionario de la Armada cómplice de robo de material de guerra

La Corte Suprema confirmó la condena a 7 años de presidio contra Maikol Trecanao Lara, funcionario de la Armada condenado en calidad de cómplice del delito de robo con intimidación de material de guerra.
La resolución fue adoptada de manera unánime por la Segunda Sala del máximo tribunal, que rechazó el recurso de casación presentado por su defensa.
El ilícito ocurrió en febrero de 2023 en la Capitanía de Puerto de Cochamó. La sentencia que condenó a Trecanao Lara había sido dictada por la Corte Marcial de la Armada y desestimó las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa.
La defensa recurrió ante la Suprema para cuestionar la aplicación de la ley y pedir que se reconocieran dos atenuantes: una relacionada con haberse denunciado y confesado el delito, y otra por haber procurado reparar el daño causado.
El máximo tribunal sostuvo que esas circunstancias no quedaron establecidas en la sentencia impugnada. Además, señaló que, incluso si se consideraran acreditadas, no habrían tenido una “influencia sustancial” en la condena, ya que el tribunal estaba facultado para determinar la pena de la forma en que lo hizo.
La Segunda Sala concluyó que no se acreditaron las infracciones de ley denunciadas por la defensa y rechazó el recurso de casación en el fondo. De esta manera, quedó vigente la sentencia que condenó a Trecanao Lara a siete años de presidio efectivo.
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