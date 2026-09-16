“Velorio simbólico” en Quilicura: Alcaldesa acusa falta de información a Arrau y afirma que incidentes “se podrían haber evitado con medidas adecuadas”

La alcaldesa Paulina Bodadilla se refirió en CNN Prime a los incidentes que se registraron en la comuna de Quilicura durante un “velorio simbólico”, instancia en la que hubo disparos, fuegos artificiales y el siniestro de un vehículo. “Esto se sabía”, afirmó la jefa municipal.

La jefa municipal detalló que este hecho se remonta al fin de semana, cuando el pasado sábado este sujeto falleció luego de recibir diversos impactos balísticos, por lo que solicitó información para conocer los antecedentes del caso. Luego de eso, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana recibió un informe técnico elaborado por las policías.

“La declaración de funeral de alto riesgo la hace el delegado y va con copia a los diferentes seremis de Seguridad, de Salud, además del Servicio Médico Legal, Registro Civil, Fiscalía y Ministerio de Seguridad”, aclaró.

Bodadilla enfatizó que en este proceso las autoridades comunales no tienen mayor participación.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si considera que se pudo prever lo que pasó, la alcaldesa Bodadilla respondió: “Totalmente, porque desde el sábado desplegué a mis equipos. Yo tengo drones y una alta inversión municipal. El primer día no pasó nada, hubo alguna congregación en el servicio de urgencia, donde estaban estos heridos, pero no pasó a mayores. El domingo, lo mismo. El lunes, algo de movimiento con algunos toldos, pero el martes llega a Carabineros y hubo toda esta aglomeración de personajes, con una apología de armas”.

Al preguntarle si ante esta situación intentó comunicarse con el Gobierno central, comentó: “Sí, claro. Yo tengo una muy buena relación con el delegado presidencial, Germán Codina. Él me dice: ‘Está todo OK, están todos informados’. Y aquí tengo que decirlo: no hubo comunicación desde la Seremi de Seguridad hacia el ministro (Martín Arrau). Yo lamento las declaraciones de (Arrau)”.

Cabe mencionar que el titular de Seguridad, sobre la situación, señaló: “Si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso”.

Desde su perspectiva, afirmó que “creo que al ministro, con todo lo que está pasando en Chile, sus asesores no le dieron información que corresponde. Así de claro. Si nosotros estábamos monitoreando el día anterior y sabíamos lo que estaba pasando en ese sector, con mayor razón se debería haber potenciado la seguridad ayer”. Por tanto, subrayó que “esto se podría haber evitado con medidas adecuadas”.

En esa línea, remarcó que entre los antecedentes existían los llamados a través de redes sociales y los videos que tenían a disposición. “Nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros Carabineros de la 49ª Comisaría de Quilicura, pero tampoco ellos podían ir a enfrentarse sin un camión lanzaaguas o los carros blindados”, manifestó.

Bodadilla dijo que junto a Carabineros monitorearon la situación en la comuna. “Los refuerzos llegaron después de la medianoche, cuando esto empezó a las 22:00 horas. Tengo los respaldos y videos”, aseguró.

#CNNPrime | Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, por "velorio simbólico": "El ministro de Arrau se equivocó. Tiene que haber leído el reglamento, y claramente ahí no tengo competencia en nada. Ellos son los que tienen que prevenir esta situaciones"@tv_monica… pic.twitter.com/gnuv6zWEpV — CNN Chile (@CNNChile) September 17, 2026