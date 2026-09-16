Presidenta de la CMF por reforma MK4 en Chile Day: “Debemos generar mejores incentivos, mercados más profundos y un sistema financiero capaz de servir a más personas a un menor costo”

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, se refirió este miércoles en el Chile Day Londres a los principales cambios contenidos en el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales, conocido como MK4, durante su participación en el panel “Chile’s Capital Market: Unlocking Its Full Potential”, organizado por InBest y el Ministerio de Hacienda, junto al coordinador de Mercado de Capitales de esa cartera, Eugenio Symon.

Consultada sobre los cambios propuestos a la Ley de Fraudes, Tornel sostuvo que es necesario establecer correctamente los incentivos y asignar adecuadamente las responsabilidades entre los actores del sistema, manteniendo al mismo tiempo una sólida protección al consumidor.

“Es necesario establecer correctamente los incentivos y asignar adecuadamente las responsabilidades, manteniendo al mismo tiempo una sólida protección al consumidor“, señaló.

Respecto de la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) y del mecanismo de ahorro voluntario para la vivienda, la presidenta indicó que, con un diseño adecuado, ambas iniciativas podrían contribuir tanto a la inclusión financiera como al desarrollo del mercado de capitales.

Sobre la creación de la figura del gestor de inversiones para la industria de fondos, Tornel planteó que esta medida puede promover la especialización y las economías de escala, haciendo más competitiva la industria de fondos y profundizando el mercado de capitales.

La presidenta cerró su análisis de la reforma señalando que, pese a tratarse de tres medidas muy diferentes entre sí, todas comparten el mismo objetivo subyacente de generar mejores incentivos y mercados más profundos.

“Son tres medidas muy diferentes, pero comparten el mismo objetivo subyacente: generan mejores incentivos, mercados más profundos y un sistema financiero capaz de servir a más personas a un menor costo“, indicó.

CMF destaca su mandato de desarrollo de mercado

Más allá de la reforma MK4, Tornel también expuso sobre el mandato de desarrollo de mercado de la CMF, señalando que ha adquirido una importancia cada vez mayor dentro de la institución desde que fue establecido por ley en 2017.

“Estamos definiendo qué entendemos por desarrollo de mercado, adaptando nuestra estructura organizacional, incorporándolo a nuestra agenda regulatoria y, cada vez más, a la forma en que la Comisión evalúa sus propias decisiones”, explicó.

En ese marco, repasó los hitos regulatorios que lo han hecho operativo en los últimos años: la Política de Desarrollo de Mercado adoptada en 2024, la creación de la Dirección de Desarrollo de Mercado en enero de 2025, la publicación del marco de Balance de Mandato en febrero de 2026 y el documento sobre Modernización del Mercado Financiero, publicado en agosto de este año.

La presidenta detalló además que la CMF se encuentra desarrollando un conjunto de indicadores para medir la evolución del mercado en las dimensiones de eficiencia, accesibilidad y profundidad del sistema financiero, y mencionó como desafíos pendientes el tiempo de los procesos de autorización y registro, la evaluación de la carga regulatoria y la posibilidad de medir el impacto de la normativa una vez implementada.