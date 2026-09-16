¿Qué genera mayor orgullo entre los chilenos? Estudio revela que destacan los paisajes, el cielo y la astronomía

¿De qué están orgullosos los chilenos? Según la encuesta realizada por Ipsos y Marca Chile, el 90% respondió que tiene una alta valoración por los paisajes nacionales, mientras que un 87% destaca sus cielos privilegiados para la astronomía.

De hecho, el 81% de los ciudadanos tiene una valoración positiva de la investigación espacial.

Según el Estudio de Orgullo Chileno 2026, el 71% declaró sentirse orgulloso del país y un 78% de su identidad.

En el ámbito productivo, el vino y la fruta alcanzan un 87% de valoración positiva. A estos les siguen el cobre, motor de la economía chilena, con un 86%, y los pescados y mariscos, con un 80%.

Además, la sostenibilidad incrementa su popularidad como nuevo pilar de la identidad nacional. El orgullo por el desarrollo de energías renovables experimentó un importante aumento, pasando de un 67% en 2023 a un 79%.

¿Qué opinan los chilenos sobre las tradiciones?

Las Fiestas Patrias se posicionaron como la celebración favorita del año para más de la mitad de las personas consultadas. Un 54% las eligió, por sobre la Navidad, con un 26%, y el Año Nuevo, con un 6%. En tanto, un 12% señaló no tener una celebración favorita en particular.

Al consultar por su principal significado, el 38% definió las Fiestas Patrias como una tradición chilena, mientras que el 23% las vinculó con una oportunidad para el encuentro familiar y un 20% con la celebración de la independencia.

La percepción sobre el estado de las tradiciones nacionales mostró una mirada más dividida. Un 47% consideró que se mantienen iguales, un 33% señaló que se están perdiendo y un 18% estimó que se están fortaleciendo. La percepción de que las tradiciones se están perdiendo fue menos frecuente entre los hombres y los menores de 30 años.

En cuanto a los panoramas, el 70% respondió que realizará un asado y un 65% que se reunirá con familiares o amistades.

Además, el 54% indicó que pondrá la bandera en su casa y un 45% que aprovechará el feriado para descansar, 9 puntos porcentuales menos que el año pasado.

Asimismo, el 37% afirmó que verá la Parada Militar y la misma proporción señaló que asistirá a una fonda, ramada o celebración en un local.

¿Cuáles son los platos favoritos para Fiestas Patrias?

Las empanadas destacan en el primer lugar, con un 46%, seguidas por el asado, con un 27%. Entre las bebidas, el terremoto lideró ampliamente, con un 49%, mientras que el vino chileno alcanzó un 17%.

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