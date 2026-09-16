“Intentaron silenciar su voz…”: Pedro Sánchez recuerda a Víctor Jara a 53 años de su asesinato

(EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recordado esta noche al cantautor chileno Víctor Jara a los 53 años de su asesinato después de haber sido detenido y torturado en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, por su militancia en el Partido Comunista.
“Un día como hoy de hace 53 años asesinaron a Víctor Jara. Intentaron silenciar su voz porque sus canciones hablaban de libertad, dignidad y justicia. No lo consiguieron”, ha escrito en X Pedro Sánchez.
Y ha añadido: “Su música sigue recordándonos que la cultura también es una forma de resistencia frente a quienes pretenden acabar con la democracia”.
Jara murió el 16 de septiembre de 1973 tras recibir múltiples disparos en el antiguo Estadio Chile.
Con la vuelta de la democracia, el estadio fue denominado “Estadio Víctor Jara”.
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