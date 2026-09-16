Contraloría oficia al Instituto de Previsión Social por eventuales problemas en el pago de la PGU a casi 53 mil beneficiarios

Tras los reportes de múltiples adultos mayores sobre una eventual falta de pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Contraloría General de la República ofició al Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con Radio Bío Bío, el oficio de la Contraloría tiene como objetivo pedir más información respecto al supuesto error de pago que afectó a aproximadamente 53 mil beneficiarios de una compañía de seguros, según confirmó el IPS al medio antes citado.

La entidad señaló al inicio del documento que tomó “conocimiento de una eventual falta de pago o pago incompleto de la Pensión Garantizada Universal durante el mes de septiembre del presente año, que afectaría a numerosos beneficiarios”.

Debido a lo anterior, y mencionando el artículo 9° de la Ley N° 10.336, se solicitó “informar sobre los hechos expuestos, en particular, acerca de la efectividad y alcance de la situación, la cantidad de personas afectadas, los motivos o causas, las áreas internas involucradas y las medidas adoptadas por ese Instituto de Previsión Social para abordar dicha contingencia”.

Asimismo, se dispuso que dicha información deberá ser enviada en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la recepción del oficio.

Transferencia a afectados podría no llegar antes de las Fiestas Patrias

Por su parte, desde el Frente Amplio, la presidenta del partido, Gael Yeomans, junto a otros diputados, oficiaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, al IPS y a la Superintendencia de Seguridad Social por el hecho a dos días de las Fiestas Patrias.

“El IPS dijo que estas personas iban a contar con sus ingresos antes de Fiestas Patrias, pero después el propio director reconoció que la transferencia no alcanza a llegar y que la única forma de cobrar es ir presencialmente a una sucursal del banco”, sostuvo.

“Le estamos pidiendo a una persona de 80 años que salga a hacer la fila por un error que no cometió, a dos días del 18. Eso no es una solución, es trasladarle el problema al pensionado“, criticó.