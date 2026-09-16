Banco Central evalúa incorporar el peso chileno al sistema de liquidación CLS y afirma que la circulación internacional de la moneda “es aún limitada”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, expuso este miércoles en Londres, en el marco de Chile Day, los principales desarrollos de política monetaria y financiera de la institución, dedicando una parte importante de su intervención a la agenda de internacionalización del peso chileno.

Costa explicó que esta agenda busca fortalecer la gestión de la liquidez sistémica, al ampliar el conjunto de participantes que pueden proveer y absorber liquidez en los mercados domésticos.

La presidenta detalló que, desde hace varios años, el Banco Central, junto a otras autoridades, ha impulsado diversas medidas orientadas a facilitar el uso del peso chileno por parte de inversionistas no residentes, entre ellas la autorización del uso de la moneda chilena en operaciones transfronterizas y la simplificación de los requisitos para la apertura y el tratamiento de cuentas bancarias en pesos para no residentes.

Medidas para facilitar el uso internacional del peso

Entre las iniciativas complementarias, Costa mencionó la adopción de estándares globales en los contratos de derivados marco reconocidos por el Banco Central y la incorporación de los bonos soberanos chilenos al sistema Euroclear, medidas orientadas a facilitar la participación de no residentes en los mercados locales de renta fija y derivados.

La presidenta indicó que estas medidas han coincidido con una mayor actividad en distintos segmentos de los mercados financieros locales, observándose un dinamismo creciente en las operaciones repo entre residentes y no residentes, un mayor acceso de los intermediarios locales a fuentes de financiamiento externo, una mayor participación de inversionistas extranjeros en instrumentos de deuda local en pesos y reajustables, y un aumento en la apertura de cuentas corresponsales en pesos por parte de no residentes.

Costa aclaró, sin embargo, que todavía es pronto para concluir si estas tendencias tendrán un carácter permanente. Pese a esos avances, la presidenta reconoció que los datos muestran que la circulación internacional del peso sigue siendo limitada.

“A pesar de estos avances, los datos muestran que la circulación internacional del peso es aún limitada, que nuestros instrumentos soberanos no son parte de los principales índices globales de renta fija, y que la participación de no residentes en nuestros mercados se concentra en ciertos tipos específicos de productos, en especial aquellos que no requieren liquidación en pesos. Esto indica que es necesario seguir impulsando esta agenda”, señaló.

Banco Central buscará identificar barreras operativas

La presidenta anunció que el Banco Central se concentrará en generar un diálogo con las autoridades y con la industria financiera local y global, con el objetivo de identificar las fricciones operativas que podrían estar dificultando este proceso.

“Mantenemos el interés en continuar avanzando en la internacionalización del peso. Si bien nuestro análisis indica que las barreras regulatorias se han ido levantando en años recientes, nos concentraremos en generar un diálogo con las autoridades y la industria financiera local y global que permita identificar fricciones operativas que pudieran estar dificultando este proceso”, afirmó.

Según explicó, a partir de ese diálogo el organismo espera aportar un marco de análisis y proponer una ruta para ir abordando esas fricciones durante el próximo año.

Costa reveló además que el Banco Central continúa explorando la eventual incorporación del peso chileno al sistema de liquidación CLS (Continuous Linked Settlement), que calificó como un objetivo importante de largo plazo, orientado a fortalecer la eficiencia y la resiliencia de los arreglos de liquidez transfronteriza y de liquidación cambiaria.

Desarrollo del mercado financiero local

La presidenta enmarcó esta agenda dentro de un esfuerzo más amplio de desarrollo del mercado financiero local, que incluye además el fortalecimiento del mercado de renta fija soberana y de las infraestructuras de mercado, como el nuevo marco regulatorio para las operaciones de retrocompra o repos, que otorga mayor certeza jurídica a los contratos marco, los arreglos de garantías y los procedimientos de compensación por cierre anticipado.

Costa cerró la sección dedicada a esta materia remarcando que la internacionalización del peso requiere el compromiso, la participación y la capacidad de innovación de los propios actores del mercado.

“La internacionalización del peso es, en esencia, una tarea compartida. Solo mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado podremos seguir fortaleciendo la profundidad, liquidez y resiliencia de nuestros mercados financieros, consolidar al peso chileno como una moneda cada vez más utilizada por inversionistas internacionales y fortalecer la integración financiera de Chile con el resto del mundo”, puntualizó.