Alcalde Ríos por retiro de reglamento de Seguridad Municipal: “Era tan evidente el error que todos los alcaldes de distintos colores políticos nos hicimos parte para revertirlo”

El alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Maximiliano Ríos, se refirió a la decisión del Gobierno de retirar el reglamento de Seguridad Municipal de la Contraloría General de la República, tras los reparos presentados por los jefes comunales a la norma.

En Hoy es Noticia, Ríos sostuvo que el hecho fue tan “complejo” que “por primera vez nos unimos los alcaldes en torno a algo; no pasó con la megarreforma, ahí hubo una desunión permanente”.

“Pareciera ser que en esta oportunidad era tan evidente el error que todos los alcaldes, de distintos colores políticos, nos hicimos parte para poder revertir esta situación”, explicó.

Sobre la relación con el Gobierno de José Antonio Kast y los alcaldes de la asociación, aseguró que esta no ha sido “fluida, fundamentalmente porque yo creo que se instala cierta desconfianza, cierta desconfianza con el trabajo municipal”.

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En esa línea, afirmó que desde la AChM siempre “han estado muy disponibles para poder colaborar en los temas de seguridad” con el Ejecutivo. Por ello, describió que “fue toda una sorpresa cuando nos enteramos, precisamente por la prensa, de que se había incluido esta nueva norma que podía poner en tela de juicio la continuidad de los alcaldes y alcaldesas“.

Asimismo, sostuvo que el reconocimiento de un error por parte de la administración vigente es ipso facto: “Cuando retiran el reglamento, luego de la conversación que tuvieron con todos los actores de las asociaciones municipales, se retira y ahí se está reconociendo el error”, argumentó.

Precisó que la norma criticada por los jefes comunales en el reglamento podría permitir que algunos alcaldes cesen de sus cargos “producto de no haber realizado bien la contratación de un inspector municipal de seguridad que haya estado condenado o tuviera alguna inhabilidad. Y claro, es evidente que los jefes de servicio tenemos responsabilidad en esto”.

No obstante, señaló que “los municipios muchas veces no tienen los suficientes datos o no tienen acceso a determinadas bases de datos que nos permitan, a ciencia cierta, definir si una persona efectivamente está o no condenada”.

Además, aseguró que en materia de legislación sobre seguridad es importante no hacer recortes en el presupuesto: “Estamos por buen camino, pero tenemos que tomar decisiones y las decisiones en esto no son recortes. No podemos recortar los presupuestos. Hoy día los municipios en general tenemos dificultades y salimos a buscar recursos afuera, y si además afuera no hay recursos, esto se nos viene mal”.

“Necesitamos un gran acuerdo nacional. Esto es un problema transversal. La política es muy importante; todos nosotros entendemos aquello, pero tiene que haber un acuerdo nacional de Estado. Lo que se hizo antes se avanzó; no estuvo tan mal. Hoy día podemos nosotros también apoyar a que se siga profundizando todo lo que tiene que ver con las leyes en seguridad y que además exista conciencia de que los municipios requieren recursos”, concluyó.

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