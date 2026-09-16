Radio CNN

¿Cuánto gastarán las familias en estas Fiestas Patrias 2026? Esto revela encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago

Por

¿Cuál es el presupuesto para estas Fiestas Patrias? Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), los chilenos proyectan gastar $98.400 en promedio.

Otro dato importante: el 55% de los encuestados señaló que tendrá menos dinero para gastar en comparación con el año pasado.

Al desglosar por segmentos socioeconómicos, el segmento C1 estima gastar $150.000, mientras que en los sectores D y E el monto disminuye a $83.000.

De hecho, los hombres prevén destinar cerca de $113.000, mientras que las mujeres proyectan gastar $84.000.

En cuanto a la distribución del presupuesto, estos fueron algunos de los principales hallazgos de la encuesta realizada por la CCS:

• Un 36% decidió aprovechar promociones o comprar con anticipación.
• Un 29% no comprará ropa o calzado nuevo.
• Un 26% reducirá su presupuesto destinado al alcohol.
• Un 24% evitará salir a panoramas pagados.

Asimismo, el aguinaldo figura como una importante ayuda para aliviar los gastos durante el 18. El 49% destacó que recibirá este beneficio, con un monto estimado de $61.500, mientras que el 87% confirmó que destinará este dinero, total o parcialmente, a cubrir los gastos durante las Fiestas Patrias.

En cuanto a los viajes durante estos días festivos, el 68,5% declaró que se quedará en su ciudad, principalmente debido a la falta de presupuesto (55%). Solo el 30,6% tiene previsto salir de la ciudad: un 29,5% lo hará dentro del país, principalmente hacia las zonas centro (45%) y sur (44%), mientras que solo un 1,1% saldrá al extranjero.

Lo más leído

Lee también