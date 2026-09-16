“Déjense de perder el tiempo”: Alcaldesa Bobadilla apunta contra el gobierno tras “aterrador” velorio simbólico en Quilicura

La noche de este martes y madrugada del miércoles, se realizó en Quilicura un velorio simbólico en homenaje a un joven de 20 años asesinado a disparos el pasado 12 de septiembre en la misma comuna.

La actividad fue organizada tras el homicidio, cuyo supuesto responsable quedó en prisión preventiva. La despedida simbólica que consideró el uso de fuegos artificiales y ráfagas de disparos.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, calificó el hecho como “aterrador”, afirmando que los vecinos pasaron la noche con miedo a que los proyectiles ingresaran a sus casas.

“Es lamentable esta situación; creí mucho en esa ley para que se decretaran funerales de alto riesgo, pero no está dando resultado. Porque aun así, si no entregan el cuerpo, que el decreto lo hacen desde el gobierno central, hacen estos funerales simbólicos de igual manera, en donde se pone en riesgo a toda la población. Y esto es grave, porque anoche ingresaron balas a diferentes viviendas“, señaló la jefa comunal a 24 horas.

En esa misma línea, la autoridad apuntó contra el gobierno del presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

“Es injusto que estos delincuentes actúen en la más absoluta impunidad. Ahora van a hacer una reunión, el Presidente, el ministro, junto a las diferentes asociaciones. Déjense de perder el tiempo, por favor; con mucha humildad se lo digo y respeto. Vengan a desarticular las bandas organizadas que están presentes en Quilicura y en otras comunas de la Metropolitana. Que solos no podemos”, agregó Bobadilla.

La líder comunal explicó que se contactó durante la noche al secretario regional ministerial de Seguridad Pública, Juan Andrés Barriendo, y planteó que la autoridad envió a personal de Control de Orden Público de Carabineros al lugar.

“Yo lo que pido es ahora acopamiento. Van a ir a funeral, van a ir a un cementerio que está aquí en Quilicura también. Ahí nuevamente ráfagas de disparo, fuegos artificiales y van a poner en riesgo a otras familias que van a dejar a sus seres queridos al cementerio. Es injusto”, añadió.