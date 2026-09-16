Ministra Judith Marín se reúne con familia de Mariana Sepúlveda y recibe proyecto “Ley Mariana”: ¿Qué propone la iniciativa?

En 2008, Mariana Sepúlveda cursaba su último año de enseñanza media en el Colegio Pitágoras. El 29 de agosto de ese mismo año fue la última vez que se vio a la joven, de 19 años, luego de que saliera de su domicilio, ubicado en la comuna de Conchalí, con destino a su establecimiento educacional, en la comuna de Independencia.

El pasado 6 de septiembre de 2026, un hombre de 42 años llegó de manera voluntaria hasta la Quinta Comisaría de Conchalí y se atribuyó responsabilidad en la muerte y desaparición de Mariana. A partir de esta confesión, la Fiscalía y Carabineros realizaron diligencias para verificar la información entregada por el sujeto. No obstante, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó su sobreseimiento total y definitivo.

Diputado Muñoz impulsa la “Ley Mariana”

A raíz de este caso, el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Javier Muñoz, junto a los padres de Mariana, impulsó el proyecto de ley “Mariana”, que busca establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio.

El parlamentario se reunió con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, para abordar la iniciativa. Además, se refirió a la situación judicial en que se encuentra el caso de Mariana, luego de que se presentaran apelaciones contra el fallo de primera instancia.

Ministra Marín se reúne con familia de Mariana Sepúlveda y diputado Javier Muñoz para manifestar apoyo en materia de reparación y acompañamiento jurídico y psicosocial a través de #SernamEG, así como el compromiso con iniciativas que busquen erradicar la violencia hacia mujeres. pic.twitter.com/PS5VmHWnjQ — Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) September 16, 2026

“Esperamos que efectivamente se revierta este fallo porque hay un montón de consideraciones jurídicas que nos permiten tener la esperanza de que se reabra y que de verdad se investigue y se haga justicia en este caso”, subrayó.

En paralelo, comentó que la iniciativa cuenta con las firmas de Jaime Mulet (FRVS) y Zandra Parisi (Partido de la Gente).

“El articulado de este proyecto es muy sencillo, lo que busca es modificar la prescripción del delito de homicidio, de femicidio y parricidio, que en la legislación actual es de 15 años y que la modificación busca que estos delitos no prescriban”, explicó, y agregó: “Vamos a poder acelerar en la medida que logremos que efectivamente el Ejecutivo le ponga algún grado de urgencia”.