Cadem: 62% cree que Sala Cuna Universal debe ser un derecho de niñas y niños y 87% que impulsaría el empleo femenino

Una nueva medición de Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los encuestados (62%) considera que la Sala Cuna Universal debe ser un derecho de las niñas y niños en la educación inicial.

La medición abordó la discusión en torno al proyecto aprobado por el Senado y que ahora debe continuar su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ante la pregunta sobre si la sala cuna universal debe ser un derecho de los menores en el ciclo inicial de su educación o un beneficio laboral de la madre, un 62% se inclinó por la primera alternativa.

Por otro lado, un 32% sostuvo que debería considerarse principalmente un beneficio laboral asociado a la madre.

La medición consultó cuál debería ser la principal prioridad de esta ley. La opción más mencionada fue que las familias tengan acceso (41%), seguida de facilitar que más mujeres puedan trabajar (30%).

Más atrás aparecen fomentar que hombres y mujeres compartan las tareas de los cuidados (14%) y apoyar económicamente a las familias con hijos pequeños (10%).

Inserción laboral femenina

Otro de los resultados destacados de la encuesta es el impacto que podría tener esta medida acerca de la participación laboral en mujeres.

Un 87% considera que una sala cuna universal ayudaría “mucho o bastante” a que más mujeres puedan trabajar, mientras que solo un 9% cree que ayudaría poco o nada y un 4% no responde.

Al preguntar por sus efectos, un 46% de los encuestados cree que ayudaría tanto a que más mujeres se incorporen al trabajo como a que quienes ya trabajan puedan mantener sus empleos. A la vez, un 33% apunta a la incorporación de nuevas mujeres al mercado laboral y un 14% a la mantención de empleos ya existentes.