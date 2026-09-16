Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026: Francisca Crovetto vuelve al podio con una plata y las mellizas Abraham conquistan el oro en remo

La campeona olímpica chilena Francisca Crovetto volvió a obtener una presea tras su hazaña en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Crovetto hace poco tiempo tuvo a su primer hijo. Durante el embarazo continuó con su disciplina deportiva, tal como lo comentó en CNN Deportes el año pasado: “No es fácil para las mujeres deportistas, porque estamos acostumbradas a llevar nuestro cuerpo al máximo, a entrenar con dolor, con cansancio. Y sabemos que eso, por así decirlo, no importa. Pero ahora la verdad es que hay un bien mayor, y el embarazo te invita a tomarte las cosas con más calma, con pausa, con tranquilidad, sabiendo que cada momento tiene su periodo. Y que este momento es para hacer las cosas no con tanta vorágine como lo he venido haciendo los últimos 10 o 12 años”.

En este regreso, Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en los Juegos Suramericanos y obtuvo la medalla de plata tras disputar la final con la argentina Mara Kucharski.

“Estoy muy contenta de volver a los megaeventos después de París 2024 y luego de convertirme en mamá”, expresó.

Además, señaló estar contenta con la clasificación. No obstante, sostuvo que “desafortunadamente en la final disparé mal y no me permitió alcanzar el oro, que es lo que todos queremos, pero feliz con aportar una medalla al Team Chile y felicitar a todas mis compañeras que lo dieron todo hoy y, sobre todo, a la campeona sudamericana Mara”.

Así va el medallero del Team Chile

¡SUBCAMPEONAAA! 🫶🏻🫶🏻 La tiradora Francisca Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en Juegos Suramericanos, tras quedarse con la plata 🥈 en Santa Fe 2026. En la final cedió ajustadamente ante Mara Kucharski 🇦🇷.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/a46v1FfGwx — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡PAR DE CRACKS! 🫨🥇🥈 El triatlón nacional completó una actuación EXTRAORDINARIA en unos Juegos Suramericanos, luego de ganar oro🥇 y plata 🥈. Andree Buc triunfó y fue acompañado por Mateo Mendoza, mientras que Diego Moya finalizó quinto luego de un importante trabajo en… pic.twitter.com/qjetQPjrNp — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡HÉCTOR SIEMPRE SUMA! 😍🥉 El tirador Héctor Flores se quedó con el tercer lugar 🥉 en el skeet masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷. En el Centro de Tiro de Recreo, el ovallino demostró su regularidad (también fue medallista en los Juegos Bolivarianos Ayacucho… pic.twitter.com/CbJ9kYkeVR — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡CRAAAACKS! 🫶🏻🥈 Los remeros Ignacio Abraham, César Abaroa, Nahuel Reyes y Marcelo Poo lograron la segunda presea del remo nacional en Santa Fe, luego de ser subcampeones 🥈 en una regata de infarto contra Uruguay. ¡Ya tendrán revancha cabros! 👊#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/0dDpLpeZ3m — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡BUENA JOSUÉEEE! 😍🥉 El gimnasta Josué Armijo se colgó la medalla de bronce en el salto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sumando la tercera presea de la gimnasia nacional en Argentina. ¡Crack! 🙌🙌#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/Ydq9IjSEx4 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡CAMPEOOOONAS! 🥇😍❤️ El ocho con timonel conformado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos conquistó el TERCER ORO 🥇 y último del remo… pic.twitter.com/myNmDRNW8W — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡SECOOOOS! 🥹😍🥇 Alfredo Abraham y Andoni Habash (dos pares de remos) se mandaron una TREMENDA regata para sumar el segundo oro del día 🥇😍 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷. La dupla comandó la carrera y apretó en el cierre para superar a Uruguay 🇺🇾.#VamosTeamChile… pic.twitter.com/MoUeYec0zG — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡LAS MEJOREEEES! 😍🥇👸🏼 Melita y Antonia Abraham 🚣‍♀️ ratificaron su nivel mundial en el dos sin timonel y aportaron el séptimo oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷. Las hermanas dominaron de principio a fin en la primera de las múltiples… pic.twitter.com/Lfcv5SjzTA — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026

¡SEGUIMOS CON TODO! 🇨🇱😎❤️ Este miércoles continúan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y el Team Chile 🇨🇱 tiene buenas chances 😜 porque se vivirán las primeras finales del remo y del tiro skeet. ¡Con todoooooo! 👊👊 Recuerden que Argentina y Chile (continental) se… pic.twitter.com/3ycfZWCaPV — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 16, 2026