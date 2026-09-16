Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026: Francisca Crovetto vuelve al podio con una plata y las mellizas Abraham conquistan el oro en remo

La campeona olímpica chilena Francisca Crovetto volvió a obtener una presea tras su hazaña en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Crovetto hace poco tiempo tuvo a su primer hijo. Durante el embarazo continuó con su disciplina deportiva, tal como lo comentó en CNN Deportes el año pasado: “No es fácil para las mujeres deportistas, porque estamos acostumbradas a llevar nuestro cuerpo al máximo, a entrenar con dolor, con cansancio. Y sabemos que eso, por así decirlo, no importa. Pero ahora la verdad es que hay un bien mayor, y el embarazo te invita a tomarte las cosas con más calma, con pausa, con tranquilidad, sabiendo que cada momento tiene su periodo. Y que este momento es para hacer las cosas no con tanta vorágine como lo he venido haciendo los últimos 10 o 12 años”.
En este regreso, Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en los Juegos Suramericanos y obtuvo la medalla de plata tras disputar la final con la argentina Mara Kucharski.
“Estoy muy contenta de volver a los megaeventos después de París 2024 y luego de convertirme en mamá”, expresó.
Además, señaló estar contenta con la clasificación. No obstante, sostuvo que “desafortunadamente en la final disparé mal y no me permitió alcanzar el oro, que es lo que todos queremos, pero feliz con aportar una medalla al Team Chile y felicitar a todas mis compañeras que lo dieron todo hoy y, sobre todo, a la campeona sudamericana Mara”.
Así va el medallero del Team Chile
¡SUBCAMPEONAAA! 🫶🏻🫶🏻
La tiradora Francisca Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en Juegos Suramericanos, tras quedarse con la plata 🥈 en Santa Fe 2026.
En la final cedió ajustadamente ante Mara Kucharski 🇦🇷.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/a46v1FfGwx
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¡PAR DE CRACKS! 🫨🥇🥈
El triatlón nacional completó una actuación EXTRAORDINARIA en unos Juegos Suramericanos, luego de ganar oro🥇 y plata 🥈.
Andree Buc triunfó y fue acompañado por Mateo Mendoza, mientras que Diego Moya finalizó quinto luego de un importante trabajo en… pic.twitter.com/qjetQPjrNp
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¡HÉCTOR SIEMPRE SUMA! 😍🥉
El tirador Héctor Flores se quedó con el tercer lugar 🥉 en el skeet masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷.
En el Centro de Tiro de Recreo, el ovallino demostró su regularidad (también fue medallista en los Juegos Bolivarianos Ayacucho… pic.twitter.com/CbJ9kYkeVR
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¡CRAAAACKS! 🫶🏻🥈
Los remeros Ignacio Abraham, César Abaroa, Nahuel Reyes y Marcelo Poo lograron la segunda presea del remo nacional en Santa Fe, luego de ser subcampeones 🥈 en una regata de infarto contra Uruguay.
¡Ya tendrán revancha cabros! 👊#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/0dDpLpeZ3m
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¡BUENA JOSUÉEEE! 😍🥉
El gimnasta Josué Armijo se colgó la medalla de bronce en el salto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sumando la tercera presea de la gimnasia nacional en Argentina.
¡Crack! 🙌🙌#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/Ydq9IjSEx4
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¡CAMPEOOOONAS! 🥇😍❤️
El ocho con timonel conformado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos conquistó el TERCER ORO 🥇 y último del remo… pic.twitter.com/myNmDRNW8W
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¡SECOOOOS! 🥹😍🥇
Alfredo Abraham y Andoni Habash (dos pares de remos) se mandaron una TREMENDA regata para sumar el segundo oro del día 🥇😍 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷.
La dupla comandó la carrera y apretó en el cierre para superar a Uruguay 🇺🇾.#VamosTeamChile… pic.twitter.com/MoUeYec0zG
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¡LAS MEJOREEEES! 😍🥇👸🏼
Melita y Antonia Abraham 🚣♀️ ratificaron su nivel mundial en el dos sin timonel y aportaron el séptimo oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷.
Las hermanas dominaron de principio a fin en la primera de las múltiples… pic.twitter.com/Lfcv5SjzTA
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¡SEGUIMOS CON TODO! 🇨🇱😎❤️
Este miércoles continúan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y el Team Chile 🇨🇱 tiene buenas chances 😜 porque se vivirán las primeras finales del remo y del tiro skeet.
¡Con todoooooo! 👊👊
Recuerden que Argentina y Chile (continental) se… pic.twitter.com/3ycfZWCaPV
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¡ÍDOOOOLAS! 😍🤺🇨🇱
El equipo femenino de florete 🤺integrado por Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Lisa Montecinos y Rafaela Santibáñez se coronó BICAMPEÓN de Juegos Suramericanos 🇦🇷, tras vencer a Brasil 🇧🇷 (45-33) y revalidar el triunfo obtenido en Asunción 2022 🇵🇾.… pic.twitter.com/Ie8nk4m0Xx
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