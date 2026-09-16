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Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026: Francisca Crovetto vuelve al podio con una plata y las mellizas Abraham conquistan el oro en remo

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La campeona olímpica chilena Francisca Crovetto volvió a obtener una presea tras su hazaña en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Crovetto hace poco tiempo tuvo a su primer hijo. Durante el embarazo continuó con su disciplina deportiva, tal como lo comentó en CNN Deportes el año pasado: “No es fácil para las mujeres deportistas, porque estamos acostumbradas a llevar nuestro cuerpo al máximo, a entrenar con dolor, con cansancio. Y sabemos que eso, por así decirlo, no importa. Pero ahora la verdad es que hay un bien mayor, y el embarazo te invita a tomarte las cosas con más calma, con pausa, con tranquilidad, sabiendo que cada momento tiene su periodo. Y que este momento es para hacer las cosas no con tanta vorágine como lo he venido haciendo los últimos 10 o 12 años”.

En este regreso, Crovetto logró su quinta medalla consecutiva en los Juegos Suramericanos y obtuvo la medalla de plata tras disputar la final con la argentina Mara Kucharski.

“Estoy muy contenta de volver a los megaeventos después de París 2024 y luego de convertirme en mamá”, expresó.

Además, señaló estar contenta con la clasificación. No obstante, sostuvo que “desafortunadamente en la final disparé mal y no me permitió alcanzar el oro, que es lo que todos queremos, pero feliz con aportar una medalla al Team Chile y felicitar a todas mis compañeras que lo dieron todo hoy y, sobre todo, a la campeona sudamericana Mara”.

Así va el medallero del Team Chile

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