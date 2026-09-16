Biministro de Grange plantea extender Costanera Norte hasta Plaza San Enrique: “Creo que habría disposición de los usuarios a pagar”

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, manifestó su intención de extender la autopista Costanera Norte hacia el oriente, desde la avenida Presidente Kennedy hasta la Plaza San Enrique, en Lo Barnechea.

En conversación con El Mercurio, de Grange manifestó que se trata de un proyecto urbano relevante, que tendría como ventaja la disposición de los usuarios a pagar por su utilización. “Me parece que es una iniciativa urbana relevante y creo que habría disposición de los usuarios a pagar”.

“A mí me gustaría que se concrete la extensión al oriente de Costanera Norte por Kennedy“, dijo. La obra llegaría hasta el inicio de la ruta G-21, la cual conecta con el camino a Farellones.

Además, el secretario de Estado reconoció que el proyecto no cuenta con una fecha concreta. Pero confirmó que se mantiene en conversaciones con Grupo Costanera, el actual concesionario de la autopista.

Respecto a las conversaciones con el gerente general de la compañía, Diego Savino, agregó que el tema se discute “desde hace mucho tiempo”.