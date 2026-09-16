¿Cómo identificar billetes falsos en Fiestas Patrias? Así funciona el método “Mire, Incline y Toque”

Ante el mayor uso de dinero en efectivo durante las celebraciones de Fiestas Patrias en fondas, ramadas y ferias libres, también aumenta el riesgo de recibir billetes falsificados.

De acuerdo con información de carabineros y autoridades, las denuncias asociadas a la circulación de billetes falsificados llegan a duplicarse hasta un 50% en estas festividades.

Desde Pomaire, la encargada de gestión de falsificaciones del Banco Central de Chile, Verónica Balbontín, presentó a CNN Chile las principales recomendaciones para verificar la autenticidad del dinero y evitar estafas.

La regla de oro para identificar billetes falsos

Para identificar rápidamente una falsificación en transacciones rápidas o con poca iluminación, el Banco Central promueve una técnica basada en los sentidos: “Mire, Incline y Toque”.

Mire

Al poner el billete a contraluz, debe apreciarse el rostro nítido del personaje histórico correspondiente , por ejemplo, Arturo Prat en el billete de mil pesos. No debe verse deformado, borroso, ni con expresiones alteradas.

, por ejemplo, Arturo Prat en el billete de mil pesos. No debe verse deformado, borroso, ni con expresiones alteradas. En la parte inferior, los segmentos impresos en el anverso y reverso deben calzar a la perfección a contraluz , formando una figura continua.

, formando una figura continua. El hilo de seguridad, una franja oscura integrada al interior del papel, no pegada ni adherida.

Incline

La franja 3D habitual en los billetes de mayor denominación, como el de $10 mil y $20 mil, los soles (antü), debe mostrar un efecto óptico de movimiento como si flotaran en el agua .

. Al mover el billete, el elemento reflectante en el reverso cambia de tonalidad.

Toque

Los billetes auténticos de mayor denominación están elaborados en sustrato de algodón, material poroso y resistente al que no acceden los falsificadores.

al que no acceden los falsificadores. Al pasar los dedos por el rostro de los personajes históricos, los textos y los bordes superior e inferior, se debe percibir una textura con relieve al tacto.

¿Qué hacer si recibe un billete sospechoso?

Hacer circular un billete a sabiendas de su falsedad constituye un delito penado por ley. Balbontín advirtió los pasos a seguir: