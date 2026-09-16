¿Cómo identificar billetes falsos en Fiestas Patrias? Así funciona el método “Mire, Incline y Toque”

Ante el mayor uso de dinero en efectivo durante las celebraciones de Fiestas Patrias en fondas, ramadas y ferias libres, también aumenta el riesgo de recibir billetes falsificados.
De acuerdo con información de carabineros y autoridades, las denuncias asociadas a la circulación de billetes falsificados llegan a duplicarse hasta un 50% en estas festividades.
Desde Pomaire, la encargada de gestión de falsificaciones del Banco Central de Chile, Verónica Balbontín, presentó a CNN Chile las principales recomendaciones para verificar la autenticidad del dinero y evitar estafas.
La regla de oro para identificar billetes falsos
Para identificar rápidamente una falsificación en transacciones rápidas o con poca iluminación, el Banco Central promueve una técnica basada en los sentidos: “Mire, Incline y Toque”.
Mire
- Al poner el billete a contraluz, debe apreciarse el rostro nítido del personaje histórico correspondiente, por ejemplo, Arturo Prat en el billete de mil pesos. No debe verse deformado, borroso, ni con expresiones alteradas.
- En la parte inferior, los segmentos impresos en el anverso y reverso deben calzar a la perfección a contraluz, formando una figura continua.
- El hilo de seguridad, una franja oscura integrada al interior del papel, no pegada ni adherida.
Incline
- La franja 3D habitual en los billetes de mayor denominación, como el de $10 mil y $20 mil, los soles (antü), debe mostrar un efecto óptico de movimiento como si flotaran en el agua.
- Al mover el billete, el elemento reflectante en el reverso cambia de tonalidad.
Toque
- Los billetes auténticos de mayor denominación están elaborados en sustrato de algodón, material poroso y resistente al que no acceden los falsificadores.
- Al pasar los dedos por el rostro de los personajes históricos, los textos y los bordes superior e inferior, se debe percibir una textura con relieve al tacto.
¿Qué hacer si recibe un billete sospechoso?
Hacer circular un billete a sabiendas de su falsedad constituye un delito penado por ley. Balbontín advirtió los pasos a seguir:
- No intentar pagar con él: Al ponerlo en circulación, la persona pasa a formar parte de la cadena delictiva. Si el billete es falso, el monto no es reembolsable.
- Entregarlo a las entidades autorizadas: El billete puede ser derivado a Carabineros o a cualquier banco comercial o directamente en las oficinas del Banco Central.
- Al entregarlo, se debe llenar un formulario con datos de contacto. Si tras los análisis técnicos del Banco Central se determina que la pieza es auténtica, se restituye el monto total a su titular.
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