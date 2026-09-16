Reserva Federal estadounidense sube tasas 25 puntos base y eleva su proyección para 2027 a 4,1%

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles elevar en 25 puntos base la tasa de fondos federales, llevándola a un rango de entre 3,75% y 4,00%, en una decisión aprobada por unanimidad, con 12 votos a favor.

Como parte de esa decisión, la Junta de Gobernadores también aprobó por unanimidad un alza de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés pagada sobre los saldos de reservas, hasta 3,90%, y en la tasa de crédito primario, hasta 4,00%, ambas con vigencia desde el 17 de septiembre.

Fed mantiene el foco en la inflación

En su comunicado, el FOMC describió una actividad económica que se expande a un ritmo sólido, con un gasto interno que ha sido resistente pese a una incertidumbre elevada asociada, en parte, a los desarrollos geopolíticos. El organismo destacó además un crecimiento fuerte de la productividad y una inversión de capital robusta, mientras la creación de empleo ha mantenido el ritmo del crecimiento de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco.

Pese a ese panorama de actividad sólida, la Fed remarcó que la inflación se mantiene elevada, y sostuvo que la decisión de este miércoles apunta a favorecer un retorno más oportuno hacia su meta de 2%.

El analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, detalló que las operaciones de acuerdos de recompra de corto plazo permanentes se fijaron en 4.0%, mientras que las operaciones de recompra inversa a un día se ubicaron en 3.75% con un límite por contraparte de US$ 160.000 millones diarios.

“Lo relevante aquí está en lo que señala el FOMC hacia adelante. Dieciséis funcionarios prevén al menos una suba más de tipos en 2026. Eso es claro: el ciclo de alzas no terminó. La Fed abrió la puerta a más movimientos restrictivos en los próximos meses. No es una pausa, es una pausa táctica antes de seguir apretando si la economía lo justifica”, argumentó.

Asimismo, explicó que cuando el FOMC sube tasas, proyecta más crecimiento, estima menor desempleo y deja la puerta abierta a nuevas alzas, está diciendo que la economía norteamericana puede aguantar tasas más altas por más tiempo.

“El peso chileno se ubica en $953.80. El dólar mantiene presión estructural porque estas proyecciones validan la narrativa de tasas restrictivas permanentes, no transitorias. El mercado está precificando que 4.0% no es el final. Si 16 funcionarios ven una suba más en 2026 y la economía acelera a 2.3%, eso es argumento para que la Fed siga apretando, especialmente si la inflación no baja lo suficiente. Para Chile, eso significa el dólar aguanta fuerte mientras el cobre permanece débil“, cerró.

Mercado reacciona a alza de las tasas

De acuerdo con Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, la Fed está argumentando que la economía se ha fortalecido lo suficiente como para retirar más estímulo sin asumir, por ahora, un deterioro relevante del empleo, mientras la inflación sigue mostrando una persistencia que el Comité considera incompatible con una convergencia suficientemente rápida hacia 2%.

“De ahí que el gráfico de puntos sea importante: la mediana del FOMC incorpora una subida adicional de 25 puntos base antes de que termine 2026, con 12 de los 18 participantes en ese escenario. El mercado comparte parcialmente esa visión, pero todavía duda sobre el momento exacto, ya que asigna aproximadamente 50% de probabilidad de que la próxima subida ocurra en octubre”, añadió.

“Es decir, la discusión es si los datos de las próximas semanas justificarán hacerlo inmediatamente o esperar hasta diciembre. Además, Warsh sostuvo que las condiciones financieras no parecen especialmente restrictivas y que la fortaleza de la actividad permite priorizar nuevamente la estabilidad de precios, una lectura coherente con que la Fed haya elevado su proyección de crecimiento, reducido la de desempleo y aumentado la estimación de inflación para este año”, profundizó.

En esa línea, aseguró que la reacción de los bonos ayuda a entender cómo interpretó el mercado ese mensaje, dado que el Treasury a dos años, que es mucho más sensible a la trayectoria esperada de la Fed, subió desde alrededor de 4,61% antes de la decisión hasta cerca de 4,65% inmediatamente después y alcanzó máximos de la sesión durante la conferencia, mientras que el rendimiento a diez años se mantuvo mucho más estable alrededor de 4,95%.

“Esa combinación se parece a un aplanamiento de la curva provocado por una revisión al alza de las tasas de corto plazo: el mercado está incorporando una Fed más restrictiva en los próximos meses, pero no está añadiendo en la misma magnitud una prima adicional de inflación o de crecimiento de largo plazo. Warsh, de hecho, atribuyó el aumento previo del Treasury a diez años no solo a la política monetaria, sino también a una economía más fuerte, a una mayor competencia por el capital derivada del fuerte gasto de inversión y a factores geopolíticos”, agregó.

“Al mismo tiempo, el dólar ganó alrededor de 0,3% tras la decisión y las acciones perdieron terreno durante la conferencia, lo que completa una reacción coherente con un mensaje moderadamente restrictivo, en el que hay más presión sobre las tasas cortas y el dólar, algo de compresión en las valoraciones bursátiles, pero sin una venta desordenada en el tramo largo, porque buena parte del endurecimiento ya estaba incorporada en los precios”, puntualizó.