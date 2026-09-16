Ministro Arrau por velorio en Quilicura: “Si se hubiera sabido, hubiéramos tomado las providencias del caso”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a los incidentes ocurridos esta madrugada en Quilicura, durante un “velorio simbólico” en el que se presenciaron disparos, fuegos artificiales y la quema de un vehículo. Según dijo, no había antecedentes de que esto fuera a ocurrir.

Esto ocurrió por el asesinato de un joven de 20 años que fue ultimado a tiros el pasado sábado. Por ello, su funeral fue declarado de alto riesgo.

Su cuerpo aún no es entregado por el Servicio Médico Legal, pero aun así, sus familiares y conocidos se reunieron este miércoles para despedirlo. Los sujetos dispararon al aire con armas automáticas, lanzaron fuegos artificiales y además quemaron un auto.

Cuando los incidentes estaban en desarrollo, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros llegó y dispersó a los presentes, pero no se habrían registrado detenidos.

Sobre esto, Arrau dijo que no había un operativo preventivo en el lugar de los hechos debido a que no se tenía información de que iban a producirse incidentes.

“Si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso”, dijo.

Además, enfatizó que “cuando ocurre un delito, un ilícito, se reacciona rápidamente, con contundencia y con fuerza como se hizo ayer, con unidades especializadas de Carabineros”.

“Esto no es un funeral de alto riesgo como se ha planteado en algunos medios. Aquí no hay funeral. Es una persona que está a la espera de la entrega al cuerpo por parte del SML y, por tanto, son situaciones que no son predecibles en la magnitud. Por tanto, no había servicios desplegados”, señaló.

Respecto al emplazamiento de la alcaldesa Paulina Bobadilla, quien pidió realizar un copamiento policial en el territorio, enfatizó que “yo entiendo su rol”.

“Estamos trabajando para que eso se solucione, mitigar esa situación de riesgo. Por supuesto, mantener la presencia para dar tranquilidad a esos vecinos y a esa comuna; mandarle la empatía, el apoyo también a esos vecinos con los cuales hemos estado y con la alcaldesa también. Y bueno, estaremos trabajando para dar más seguridad”, añadió.