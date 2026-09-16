¿Cómo sobrevivir a una larga jornada dieciochera? Opciones prácticas para viajes, fondas y celebraciones

Fiestas Patrias es sinónimo de celebraciones, pero también de días especialmente largos. Viajes fuera de Santiago, desplazamientos a fondas, reuniones familiares y asados pueden convertir un panorama dieciochero en una jornada que comienza temprano y termina varias horas después.

Por eso, además de pensar en dónde celebrar, conviene prepararse para enfrentar el día. Llevar agua, algún snack, protector solar si se está al aire libre y planificar los traslados son algunas medidas simples que pueden ayudar, especialmente cuando hay altas temperaturas o muchas horas fuera de casa.

A ello se suma el desafío de mantener la energía. El café es una de las bebidas más utilizadas para acompañar jornadas extensas, pero en los últimos años han aparecido formatos que buscan adaptarse a un consumo cada vez más móvil. Entre ellos están los Ready to Drink (RTD), bebidas listas para tomar que no requieren preparación y pueden consumirse frías.

Café frío y listo para tomar

Precisamente de cara a esta tendencia, Marley Coffee desarrolló en Chile su nueva línea Ready to Drink, elaborada con café en grano y pensada para consumirse directamente fría. El formato de 250 ml está elaborado a partir de café filtrado; contiene cafeína que equivale aproximadamente a un shot de un espresso y está disponible en tres variedades: Caramel, Vainilla Latte y Cappuccino.

Su formato permite llevarlo fácilmente en un bolso o mochila, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes enfrentan un viaje largo, pasan varias horas fuera de casa o necesitan una opción práctica durante una jornada de celebraciones.

La recomendación, en cualquier caso, es no reemplazar con café el agua ni las comidas. Durante celebraciones extensas, especialmente si existe consumo de alcohol, la hidratación y una alimentación adecuada siguen siendo fundamentales.

Así, en un 18 que para muchos puede comenzar en la carretera y terminar varias horas después en una fonda, un asado o una celebración familiar, la planificación también pasa por las pequeñas cosas: agua, alimentación, protección solar, descansos y alternativas fáciles de transportar y consumir durante el día.