Japón supera por primera vez los 100.000 ciudadanos mayores de 100 años y marca un récord histórico

(CNN) – Japón vive desde hace décadas un descenso poblacional, pero un grupo etario suma nuevos integrantes y alcanza su nivel más alto en la historia del país. Por primera vez, el número de personas de 100 años o más superó las 100.000, una cifra récord en una nación reconocida por su longevidad.

La población de centenarios creció nuevamente, por 56º año consecutivo, hasta llegar a 107.677 personas en septiembre, informó el martes el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. La mayoría son mujeres: 94.298, equivalentes al 88% del total.

Las claves de una longevidad reconocida

El ministro de Salud, Kenichiro Ueno, valoró positivamente los datos: “Estoy muy contento de que tantas personas sigan activas y saludables durante tanto tiempo”, dijo a los periodistas.

Japón figura de forma constante entre los países con mayor esperanza de vida del mundo, con un promedio de 84 años en 2024, según el Banco Mundial. En Estados Unidos, la cifra comparable fue de 79 años.

Los científicos atribuyen esa longevidad a las dietas saludables y a un sistema de salud avanzado. Aunque el país tiene fama por sus extensas jornadas laborales en las ciudades, algunos residentes adoptan la filosofía del “ikigai”, que promueve aportar valor y alegría a la vida.

Entre sus habitantes están algunas de las personas más longevas del planeta: Fuyo Kishimoto, una mujer de 114 años residente en Kioto, y Hikaru Kato, un hombre de 112 años de Kumamoto, según el ministerio.

Presión sobre la economía y la fuerza laboral

El envejecimiento poblacional también genera una presión creciente sobre la cuarta economía más grande del mundo, con mayores costos en el cuidado de adultos mayores y una fuerza laboral que se reduce.

Pese a una generación que vive más años, la población japonesa de 123 millones de habitantes continúa cayendo, con tasas de natalidad en un mínimo histórico.

En los últimos años, el país abrió sus puertas a trabajadores calificados y de mano de obra, aunque el Gobierno endureció recientemente los requisitos de visa en medio de un aumento del sentimiento contrario a los extranjeros.