Cadem: Respaldo al Presidente Kast sube levemente a un 35% y desaprobación cae a un 61%

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 35% de los consultados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 61% la desaprueba. La aprobación aumentó un punto porcentual respecto de la medición anterior.

El sondeo previo, publicado el pasado domingo, había situado la aprobación del Mandatario en 34%. Dicha medición también mostró que un 62% consideraba que el Gobierno había tenido un desempeño peor de lo que esperaba antes de que Kast asumiera el cargo.

📈#Cadem en la tercera semana de septiembre, 35% (+1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 61% (-1pto) la desaprueba.

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La nueva encuesta también abordó la percepción sobre Naciones Unidas ante el próximo viaje del Presidente Kast a la Asamblea General del organismo. Un 42% declaró tener una imagen positiva de la ONU, frente a un 47% que manifestó una opinión negativa.

En cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, un 76% sostuvo que es necesario reformular el organismo y un 68% estuvo de acuerdo con que muchas de sus decisiones se traducen en “palabras vacías”.

Consultados sobre una eventual salida de Chile de la ONU, un 31% se mostró de acuerdo y un 57% en desacuerdo. Entre quienes se identifican con la derecha, el apoyo a abandonar el organismo llegó al 58%, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda el rechazo alcanzó el 91%.