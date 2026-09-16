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Cadem: Respaldo al Presidente Kast sube levemente a un 35% y desaprobación cae a un 61%

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Cadem: Respaldo al Presidente Kast sube levemente a un 35% y desaprobación cae a un 61%

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 35% de los consultados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 61% la desaprueba. La aprobación aumentó un punto porcentual respecto de la medición anterior.

El sondeo previo, publicado el pasado domingo, había situado la aprobación del Mandatario en 34%. Dicha medición también mostró que un 62% consideraba que el Gobierno había tenido un desempeño peor de lo que esperaba antes de que Kast asumiera el cargo.

La nueva encuesta también abordó la percepción sobre Naciones Unidas ante el próximo viaje del Presidente Kast a la Asamblea General del organismo. Un 42% declaró tener una imagen positiva de la ONU, frente a un 47% que manifestó una opinión negativa.

En cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, un 76% sostuvo que es necesario reformular el organismo y un 68% estuvo de acuerdo con que muchas de sus decisiones se traducen en “palabras vacías”.

Consultados sobre una eventual salida de Chile de la ONU, un 31% se mostró de acuerdo y un 57% en desacuerdo. Entre quienes se identifican con la derecha, el apoyo a abandonar el organismo llegó al 58%, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda el rechazo alcanzó el 91%.

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