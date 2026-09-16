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Encuesta Cadem revela los principales orgullos de los chilenos: Comida, bandera y Fiestas Patrias lideran

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Encuesta Cadem revela los principales orgullos de los chilenos: comida, bandera y Fiestas Patrias lideran

Una nueva medición de Plaza Pública Cadem, con especial foco en la chilenidad, reveló que la comida chilena es el principal orgullo nacional para los encuestados, con un 84% de las preferencias.

El resultado es seguido por el folklore, con un 79%, mientras que la bandera alcanza un 79% como la tradición que genera mayor identificación, y luego las Fiestas Patrias, con un 77%.

Dentro de la gastronomía nacional, la empanada es considerada el plato que mejor representa a Chile, con un 27%. Le siguen el pastel de choclo (24%) y la cazuela (23%).

En cuanto a los tragos, el terremoto es identificado como el preferido, con un 38%, superando al vino (19%) y la chicha (13%).

La encuesta también abordó las celebraciones de Fiestas Patrias. Un 52% de los encuestados asegura que hará un asado, mientras que un 20% planea ir a una fonda y un 10% viajará dentro del país.

Entre los productos preferidos para el asado destacan la carne de vacuno (74%), el pollo (62%) y los embutidos (62%). El corte favorito es el lomo vetado (22%), seguido por el lomo liso (14%) y el asado carnicero (10%).

Como acompañamiento, las papas mayo alcanzan un 32%, mientras que la ensalada chilena registra un 25%.

Además, un 82% declara sentirse orgulloso de la historia de Chile, mientras que un 87% considera al país como el mejor lugar para vivir en América Latina.

Por otra parte, la solidaridad es el rasgo que más identifica a los chilenos, aunque registra una caída de 11 puntos y llega al 34%. Le siguen los conceptos de esforzado (26%) y luchador (23%).

Finalmente, un 26% considera que los paisajes son el aspecto más reconocido de Chile en el extranjero. La cordillera es elegida como el principal símbolo patrio, con un 25%, mientras que las Torres del Paine son consideradas el mejor destino del país, con un 31%.

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