Corea encabeza el ranking de los barrios más cool del mundo según Time Out en 2026

(CNN) – Time Out dio a conocer su recuento anual de los barrios “más cool del mundo” y el primer lugar de este año quedó en manos de Jongno 3-ga, en Seúl, Corea del Sur. El sector, un vibrante polo gastronómico, ya figuraba en el tercer puesto de la medición de 2021 y ahora alcanza la cima gracias a su comida callejera y sus negocios independientes.

El ascenso de Jongno 3-ga

“A veces, barrios que ya aparecieron antes se mantienen firmes y solo se vuelven más cool”, explicó a CNN Grace Beard, editora de viajes de Time Out, quien atribuyó el salto del distrito coreano al aumento de las cenas al aire libre durante la noche, los comercios indie y las tiendas.

Entre quienes recorren sus puestos de mercado callejero está Anna Barra, turista portuguesa: “Tienes una mezcla de cultura y comidas y puedes probar distintos sabores. Es una mezcla de lo viejo y lo nuevo y todo junto, es muy cool”, dijo a CNN. La publicación sugiere comenzar el día con pan al vapor en Mil Toast, uno de los numerosos cafés del sector, donde suelen formarse largas filas cada mañana.

Los demás barrios del top 5 y la presencia latinoamericana

El segundo lugar corresponde a L’Ocean District, en Rabat, un distrito costero de la capital marroquí que alberga un lujoso Four Seasons y conserva sus negocios locales. Le siguen el artístico barrio ateniense de Neos Kosmos y Chinatown en Los Ángeles, elogiado por “honrar su historia y reinventarse de manera constante”.

Cierra el top 5 Govanhill, en Glasgow, descrito por la empresaria local Aimée Ballinger como “el lugar más acogedor y culturalmente rico en el que he vivido”. Tommy Nicholls, dueño del bar LGBTQ+ Adrian’s, afirmó que la zona es “un verdadero centro de comunidad y cultura”.

En la región, aparecen Chapinero Alto (Bogotá) en el séptimo lugar, Laranjeiras (Río de Janeiro), Chacagiales (Buenos Aires), República (São Paulo) y el Centro Histórico de Lima.

Beard destacó que, a diferencia de años anteriores, muchos de los barrios elegidos son céntricos: “Los centros de las ciudades despertaron, con nuevos espacios creativos, bares y lugares brillantes para comer”.