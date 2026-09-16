Quiroz en Chile Day Londres: “El mercado de capitales chileno pasó de ser un acuario a una pecera con una ballena grande”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso este miércoles en Londres, en el marco de Chile Day, el mismo diagnóstico económico que había presentado un día antes en Madrid, esta vez en inglés y ante una audiencia que incluyó al embajador de Chile en el Reino Unido, Diego Paulsen, al CEO de HSBC, Pierre-Julien Laurillette, entre otras autoridades.

Quiroz abrió su presentación recordando que Chile creció a una tasa promedio de 4,5% entre 2000 y 2013, cifra que cayó a 2% entre 2014 y 2025. El ministro calificó ese resultado como insuficiente y sostuvo que el objetivo del Gobierno es retomar tasas de crecimiento cercanas a 4% y vinculó esa meta directamente con la inversión privada, que según explicó, creció 8,6% anual en el primer período y solo 1,7% en el segundo, por lo que el país necesita volver a tasas de expansión de la inversión cercanas a 8%.

El ministro explicó que la estrategia del Gobierno se apoya en tres pilares: libertad para emprender, retorno a la inversión y sostenibilidad fiscal, a los que se suma un cuarto elemento cultural que definió como dignidad, en referencia al trato hacia quienes hacen negocios.

En esa línea, sostuvo que esos tres pilares con contenido de política pública se combinan con tres instrumentos de acción —gestión, decretos y leyes—, en una matriz de nueve casillas que, según dijo, estructura el trabajo diario del Gobierno.

Gobierno destaca avances en permisos para proyectos de inversión

En materia de gestión, Quiroz detalló el sistema que su equipo implementó para monitorear la tramitación de permisos ambientales y sectoriales, apoyado en inteligencia artificial dada la magnitud del problema, que involucra a 27 agencias públicas en 16 regiones del país.

El ministro explicó que, al asumir el Gobierno, 35% de esas agencias respondía con atraso, porcentaje que se redujo a menos de 3% en los primeros meses de la administración.

El ministro relató además que su equipo llamó personalmente a todas las empresas que habían obtenido una evaluación ambiental favorable en los últimos dos años para conocer el estado de sus proyectos. Según contó, un tercio de esas iniciativas ya no existía, porque las empresas habían desistido tras demoras excesivas; otro tercio ya estaba en construcción u operación, y el tercio restante permanecía efectivamente estancado, lo que permitió al Gobierno priorizar la resolución de esos casos específicos.

Con el conjunto de estas medidas, Quiroz entregó la cifra central de gestión de sus primeros seis meses de gobierno: la aprobación de 167 proyectos de inversión por US$ 34.000 millones, equivalente a cerca de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), que calificó como un récord histórico para ese período.

“En esta parte del proceso, evaluación ambiental, en los primeros seis meses de gobierno, hemos aprobado 167 proyectos por US$ 34.000 millones, que equivale aproximadamente a 10 puntos del PIB, lo que constituye un récord histórico completo en seis meses”, señaló.

Gasto público y espacio para la inversión

En materia de gasto público, el ministro detalló que el gasto corriente del Estado se desaceleró por cuarto mes consecutivo, desde una tasa de crecimiento de 6,9% al inicio del Gobierno hasta 1,5% en la actualidad, con la meta de cerrar el año en torno a 2%, muy por debajo del promedio de 6% anual registrado entre 2013 y 2025.

Quiroz sostuvo que ese control del gasto corriente es lo que permite ahora liberar espacio para la inversión pública, que, según señaló, se había contraído 13% en el presupuesto de 2026 aprobado el año anterior, precisamente por la falta de ese margen fiscal.

Ley de Reconstrucción y reducción del impuesto corporativo

Sobre la Ley de Reconstrucción, ya aprobada por el Congreso, el ministro destacó la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23% y, sobre todo, la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, disposición que fue validada por el Tribunal Constitucional y que Quiroz calificó como la piedra angular de la reforma.

El ministro detalló que el proyecto fue aprobado en general con 90 votos en la Cámara, con votaciones cercanas al 100% en las materias de reconstrucción propiamente tal, mientras la tramitación en el Senado fue más estrecha, particularmente en el componente tributario.

Quiroz compara el mercado de capitales con un acuario y una ballena

En la segunda parte de su exposición, Quiroz presentó la reforma al mercado de capitales utilizando la metáfora de un acuario y una ballena. El ministro explicó que el mercado de renta fija chileno funcionaba como un gran acuario con múltiples participantes, entre ellos un pez de tamaño mediano que representaba al Gobierno.

“Esto solía ser el mercado de capitales. Es un gran acuario, con mucha agua, y muchos agentes (…) Pero luego tenemos un pez que es un poco más grande. Es una ballena pequeña, ese es el Gobierno. Ahora, lo que pasó en este mercado es que los fondos de pensiones, durante la pandemia, la gente dijo, ‘necesitamos dinero‘, así que hay que sacar dinero de los fondos de pensiones”, expresó.

“Entonces la gente sacó agua de este acuario (…) Pero luego el Gobierno siguió gastando, así que la ballena empezó a crecer. Entonces, al final, esto cambió de ser un acuario con una ballena pequeña a ser una pecera con una ballena grande“, aseveró el titular de Hacienda.

Según detalló, citando cifras del Banco Central, el Gobierno concentraba 14% del mercado de renta fija en 2008, proporción que hoy alcanza casi la mitad, mientras los fondos de pensiones, que llegaron a representar 84% del PIB, cayeron a 64% tras los retiros de ahorros previsionales ocurridos durante la pandemia y el proceso constituyente.

El ministro vinculó esa contracción de liquidez con la salida de empresas de la bolsa chilena, que pasó de 227 compañías listadas en 2010 a 203 en 2019 y a 178 en la actualidad, y con el consecuente encarecimiento del financiamiento hipotecario, ya que la tasa de interés real subió de 2% a 4% en el mismo período, mientras los precios reales de las viviendas se duplicaron frente a un alza de solo 31% en los salarios reales.

Reforma al mercado de capitales contempla medidas para vivienda y startups

Entre las medidas específicas de la reforma, Quiroz mencionó la creación de un fondo similar al estadounidense Fannie Mae para dar liquidez al financiamiento hipotecario, con el interés ya manifestado del BID y de la CAF para participar, además de un programa de ahorro en que el Estado complementa hasta 3 de los 10 puntos porcentuales del pie para quienes ahorren de manera sostenida durante 30 meses.

“Estamos tratando de hacer en Chile algo cercano a un Fannie Mae, pero sin los problemas que tuvo el Fannie Mae, con los incentivos correctos. Queremos que los bancos e instituciones financieras sean originadores de crédito, pero luego queremos sacar ese crédito de sus balances y comprarlo. Estamos formando un fondo para hacer eso. Ya tenemos muy buenas noticias del BID, que quiere participar en esto, y ayer la CAF, la agencia financiera andina”, explicó.

El ministro también detalló la creación de una bolsa junior inspirada en el modelo de Toronto para financiar startups mineras y de exploración temprana, y la eliminación generalizada del impuesto a las ganancias de capital, que calificó en tono jocoso como “el impuesto del frigobar”, por ser, a su juicio, tan alto que desincentiva cualquier transacción.

El ministro adelantó además que, tras la actual reforma, el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto para simplificar el régimen tributario de las empresas de menor tamaño, eliminando el salto abrupto de tasa que hoy ocurre al superar cierto umbral de ventas, y estableciendo un régimen progresivo según las utilidades y no según las ventas, con tasa cero para muchas empresas pequeñas.

Hacienda proyecta alza de 8,1% en la inversión para 2027

Quiroz cerró su presentación con la proyección de que la inversión crecerá 8,1% en 2027, cifra calculada de manera independiente tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Banco Central, que coincidieron en el mismo número.

El ministro sostuvo que esa cifra es precisamente la magnitud que el país necesita alcanzar para revertir el estancamiento descrito al inicio de su exposición, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo pendiente para consolidar la recuperación del crecimiento.

“Esperamos un aumento de 8,1% en la inversión para 2027, y este número es importante (…) porque es el número que necesitamos. Y llegamos a esta meta haciendo las cosas que estamos haciendo ahora, pero todavía hay muchas cosas nuevas en las que tenemos que trabajar cada día. Así que todavía queda mucho por hacer para volver al crecimiento“, puntualizó Quiroz.