Fiestas Patrias: Pediatra advierte por aumento de urgencias infantiles y entrega recomendaciones para prevenir accidentes e intoxicaciones

Las urgencias pediátricas suelen registrar un aumento de consultas durante Fiestas Patrias, debido a la mayor exposición de los niños a accidentes, intoxicaciones y enfermedades asociadas al consumo y manipulación de alimentos.

En conversación con CNN AM, Marcello Sorbo, coordinador de la Urgencia Pediátrica de la Clínica Ciudad del Mar, entregó más detalles de las consultas de menores en estas fechas.

Ante el incremento de consultas, Sorbo explicó que los motivos son “bastante misceláneos“, producto de los viajes en familia y también porque se realizan actividades al aire libre, por lo que los niños se exponen “a tener mayor riesgo de sufrir algún accidente o de exponerse a alguna agresión del tipo viral, ya sea de intoxicaciones, de atragantamiento, incluso hasta a veces consumo accidental de algún tóxico”.

Uno de los mayores riesgos son las quemaduras, principalmente por las parrillas, por fogones y por las fogatas. Las que se producen en la cara, las manos, los genitales, algún pliegue, como entre medio del codo o en la palma de la mano, se deben consultar de manera inmediata. “Lo primero que se debe hacer es, una vez que el paciente se quema, poner agua corriendo de la llave, 10 a idealmente 20 minutos; no aplicar hielo, no aplicar pasta de dientes ni aceite ni nada creativo, cubrir y luego consultar”, recomendó el pediatra.

Riesgo por intoxicaciones

Una de las formas de intoxicación puede producirse por el consumo de alimentos en mal estado, principalmente por carne cruda o alimentos mal conservados. E incluso, Sobro explicó que otra de las razones es el consumo accidental de alcohol o de otro tipo de sustancia no apta para el consumo de menores.

“Lo primero que tenemos que fijarnos es si el niño tiene compromiso de conciencia, que esté somnoliento, que esté decaído, que no responda bien o que tenga alguna alteración de conducta. Eso ya sería para el tema de si está intoxicado con alcohol o con alguna sustancia tóxica. Si es por una manipulación de alimentos o una intoxicación digestiva, debiésemos consultar cuando tenemos vómitos repetitivos y que no podamos hidratar a este niño”, sugirió.

Además, otra indicación siempre es cocinar bien la carne y evitar consumirla cruda, ya que el principal riesgo de no conservar bien los alimentos es el desarrollo de ciertas bacterias que pueden afectar el sistema gastrointestinal y que pueden provocar cuadros de gastroenteritis. “Para los niños, sobre todo los menores de 5 años, la carne debe ser bien cocida, porque existe una bacteria que es la Escherichia coli que produce una toxina y esta puede producir una entidad clínica que se llama el síndrome hemolítico urémico”.

Las recomendaciones

Entre los consejos que entregó el coordinador de la Urgencia Pediátrica de la Clínica Ciudad del Mar están: