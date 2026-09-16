Fiestas Patrias: Transportes refuerza fiscalización en terminales de buses ante masiva salida de personas

Debido a la masiva salida de personas desde los distintos terminales de buses desde la Región Metropolitana por las Fiestas Patrias, las autoridades encabezaron un operativo de fiscalización de buses junto a Carabineros, Conaset y el equipo de fiscalización del Ministerio de Transportes.

Durante esta semana, según comentó el ministro (s) de Transportes, Martín Mackenna, se proyectan flujos de más de un millón de pasajeros en los distintos terminales de buses de Santiago.

Es por eso que se dispuso un plan de refuerzo operativo especial de fiscalización entre el 4 y el 20 de septiembre.

Mackenna señaló que están controlando que “las condiciones de seguridad se estén cumpliendo para que los pasajeros puedan tener un viaje seguro. También estamos haciendo un llamado a los pasajeros a utilizar el cinturón de seguridad en buses, porque no solo es una obligación, sino que es un elemento que salva vidas. Quienes no lo hagan, arriesgan multas de hasta $100.000″.

Y continuó diciendo que “ya superamos la meta de 7 mil controles y seguiremos fiscalizando. Hemos tenido más de 900 citaciones y también retiros de buses en malas condiciones o buses pirata”.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, hizo un llamado al autocuidado, “habiendo tanta población flotante en este lugar, para que tengan cuidado con sus pertenencias, que estén muy alertas también de sus niños para que su experiencia de viaje sea exitosa”.

La División de Fiscalización del Transporte del MTT dispuso este plan de refuerzo en los principales terminales de buses del país, sus entornos y también en carreteras. En este periodo se han retirado 6 buses de circulación por incumplimientos graves a la ley de tránsito y también se detectó un bus “pirata” que no estaba autorizado para realizar servicios de transporte interurbano.

Mientras que Marcela Fuentes, jefa de la División de Fiscalización MTT, recordó la obligación de los pasajeros de utilizar el cinturón de seguridad durante sus viajes.

“Si el cinturón no está en condiciones de ser usado o no está disponible, tiene que pedir que se le cambie de asiento, ya que la fiscalización de cinturones se hace en ruta”, afirmó.

Según cifras de Carabineros, durante las Fiestas Patrias del 2025 se registraron 814 accidentes de tránsito, que terminaron con 24 personas fallecidas.

El secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, llamó a quienes viajen durante las festividades a “cumplir con las normas de tránsito y a tomar buenas decisiones, como dice nuestra campaña de seguridad vial, particularmente el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. El exceso de velocidad representa el 30% de la mortalidad, así como también llamamos a los peatones a respetar los cruces”.