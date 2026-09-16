Contraloría pide antecedentes por contratación de venezolana como “experta” en el Servicio Civil: Estaría ganando hasta $5,6 millones mensualmente

La Contraloría General de la República ofició a la Dirección Nacional del Servicio Civil para que entregue los antecedentes académicos, profesionales y laborales que fueron considerados para contratar como “experta” a Lucy Depablos Chacón, actual jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, la solicitud surge en medio de cuestionamientos por la contratación de Depablos, politóloga y activista venezolana, quien se desempeña a contrata en la repartición.

De acuerdo con el oficio, Depablos fue contratada desde el 23 de abril de 2026 para desempeñar funciones de asesoría altamente calificadas. El organismo fiscalizador recordó que este tipo de contratación exige que la persona cuente con “conocimientos, experiencia o habilidades especiales que la hagan acreedora de tal calidad, debidamente acreditadas mediante antecedentes objetivos”.

Por ello, Contraloría solicitó al Servicio Civil informar “detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar a la señora Depablos Chacón como experta” y remitir los antecedentes “curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral” utilizados para adoptar la decisión.

Además, pidió explicar de qué manera se determinó que la funcionaria posee conocimientos especializados o experiencia relevante para las labores encomendadas y precisar si, antes de su contratación, se elaboró algún informe técnico, evaluación de antecedentes u otro documento que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El Servicio Civil tendrá un plazo de 10 días hábiles para responder al requerimiento.