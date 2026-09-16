Mon Laferte arrasa con seis nominaciones a los Latin Grammy 2026: Va por Álbum, Canción y Grabación del Año

La cantante chilena Mon Laferte consiguió seis nominaciones a los Latin Grammy 2026, cuya lista de candidatos fue anunciada este miércoles por la Academia Latina de la Grabación.

La artista figura entre los nombres con mayor presencia en la 27ª edición de los premios y competirá en tres de las principales categorías de la ceremonia: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El resultado marca además la mayor cantidad de nominaciones obtenidas por Laferte en una misma edición de los Latin Grammy. Hasta ahora, su máximo había sido de cinco candidaturas en 2017.

“Femme Fatale” lleva a Mon Laferte a tres categorías generales

El álbum “Femme Fatale”, publicado por la cantante en 2025, fue nominado a Álbum del Año, categoría en la que también compiten trabajos de Anitta, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Carín León, Milo J, Rawayana y Rosalía.

La canción que da nombre al disco también consiguió dos de las principales candidaturas de la edición. “Femme Fatale” está nominada a Grabación del Año y Canción del Año.

En esta última categoría, Laferte aparece acreditada como compositora de la obra.

Con seis candidaturas, Mon Laferte y Silvana Estrada quedaron entre las artistas con más nominaciones de 2026.

Por delante aparecen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete cada uno, mientras que el compositor y productor Edgar Barrera encabeza el listado general con diez.

La ceremonia será en noviembre en Las Vegas

La Academia Latina de la Grabación informó que este año fueron anunciados candidatos en 60 categorías, correspondientes a trabajos publicados durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La ronda final de votación comenzará el próximo 1 de octubre y estará a cargo de los miembros votantes de la organización.

La 27ª entrega de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.