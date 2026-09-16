¿Puede el petróleo llegar a US$ 200? Estudio afirma que no es el escenario base pero “deja de ser un nivel imposible”

El mercado mundial del petróleo volvió a entrar en una fase de fuerte tensión, con el WTI superando los US$ 103 por barril y acumulando un alza cercana a 22,4% en el último mes y casi 80% en lo que va de 2026, mientras el Brent ronda los US$ 107, con avances de 17,7% mensual y 76,4% anual.

Ante ese escenario, la pregunta que empieza a dominar el mercado ya no es si el petróleo puede mantenerse sobre los US$ 100, sino qué tendría que ocurrir para que el Brent se acercara a niveles de US$ 150, US$ 170 o incluso US$ 200 por barril.

Según Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, esa cifra es posible en un escenario extremo, pero actualmente no constituye el escenario base para el mercado.

¿Qué tendría que pasar para que el Brent llegue a US$ 200?

La analista explicó que alcanzar los US$ 200 requeriría una combinación de varios eventos simultáneos:

Una interrupción mucho más prolongada y severa del estrecho de Ormuz .

. Incapacidad de Arabia Saudita para normalizar rápidamente el oleoducto East-West.

Nuevas amenazas sobre las exportaciones desde el puerto de Yanbu y el paso de Bab el-Mandeb.

Pérdidas adicionales de producción en Arabia Saudita, Irán u otros productores del Golfo.

Caída sostenida de los inventarios comerciales y estratégicos durante varias semanas.

durante varias semanas. Competencia agresiva de las refinerías asiáticas por los barriles disponibles fuera de Medio Oriente.

Santos precisó que el mercado todavía cuenta con ciertos amortiguadores, como inventarios, producción en otras regiones, rutas alternativas y una eventual respuesta de la demanda frente a precios extremadamente elevados, lo que hace que, antes de discutir sobre los US$ 200, el mercado deba superar primero varias zonas técnicas relevantes.

Brent enfrenta resistencias entre US$ 107 y US$ 110

En ese sentido, detalló que la principal resistencia inmediata para el Brent se ubica entre los US$ 107 y los US$ 110.

Una ruptura de esa zona en la temporalidad semanal llevaría a los siguientes objetivos técnicos, situados aproximadamente entre US$ 119 y US$ 130, con extensiones posteriores hacia los US$ 145 y los US$ 167.

Solo después de superar esas zonas, tendría sentido comenzar a discutir técnicamente niveles cercanos a los US$ 190 o US$ 200.

Sobre las causas detrás del actual repunte, la analista de XTB explicó que el mercado enfrenta restricciones físicas en varias de las principales rutas de exportación de Medio Oriente.

El promedio móvil de siete días de buques atravesando el estrecho de Ormuz se ubica en torno a ocho embarcaciones diarias, frente a niveles cercanos a 100 o 120 antes del inicio del conflicto, mientras el paso de Bab el-Mandeb también permanece afectado, con cerca de 37 cruces diarios.

A esa restricción se sumó el cierre del oleoducto East-West de Arabia Saudita, con capacidad de aproximadamente 7 millones de barriles diarios, luego de los ataques del 10 de septiembre.

Según Santos, existen señales contradictorias sobre el plazo necesario para normalizar esa ruta, con estimaciones que van desde pocos días hasta varias semanas de reparaciones, mientras compañías como Saudi Aramco habrían cancelado o retrasado cargamentos destinados a refinerías europeas.

La analista añadió que el costo del transporte marítimo de petróleo también alcanzó niveles extremos, con el flete de un gran petrolero desde el Golfo Pérsico hacia China superando por primera vez el millón de dólares diarios, según datos del Baltic Exchange citados por Bloomberg.

Esto evidencia que el impacto geopolítico no se transmite únicamente al precio del barril, sino también a los seguros, los fletes y los márgenes de refinación.

Dos escenarios para las próximas semanas

Santos planteó dos escenarios posibles para las próximas semanas.

En el escenario alcista, una intensificación militar o una interrupción más prolongada de Ormuz podría llevar al WTI hacia los US$ 108 a US$ 112 y al Brent hacia los US$ 115 a US$ 125, con una eventual extensión hacia los US$ 130 a US$ 150 si la crisis se profundiza.

En el escenario bajista, una desescalada diplomática o una rápida reapertura del oleoducto saudí podría provocar una corrección del WTI hacia los US$ 95 a US$ 92, y del Brent hacia los US$ 100 a US$ 95.