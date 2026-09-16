Pisco chileno obtiene medallas de oro y plata en competencia internacional realizada en Nueva York

Dos piscos chilenos fueron reconocidos en la edición 2026 del New York World Spirits Competition, certamen realizado en Estados Unidos que evalúa destilados mediante un proceso de cata a ciegas.

Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original obtuvo una Medalla de Oro, mientras que Gran Pisco Montura 46° recibió una Medalla de Plata. De acuerdo con la información entregada por la productora, Chile fue el único país del Cono Sur que consiguió medallas en esta edición.

Bou Legado es elaborado en Salamanca, en el Valle del Choapa, Región de Coquimbo, y utiliza variedades tradicionales como Moscatel Rosada y Moscatel de Alejandría.

La distinción se suma a otros reconocimientos internacionales obtenidos recientemente por la marca, que fue distinguida por segundo año consecutivo como Mejor Espirituoso Chileno y se coronó bicampeona mundial, según informó la pisquera.

“Este reconocimiento no es solo para Bou Legado: es una señal de que el pisco chileno puede dialogar de igual a igual con los mejores destilados del mundo. Detrás de esta medalla hay generaciones de oficio y una tradición que hoy demuestra su nivel en un certamen tan exigente como este, coincidiendo además con nuestras Fiestas Patrias”, señaló Fernando Antonio Bou Ruiz-Aburto, fundador de Pisquera Bou Legado.