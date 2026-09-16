Gobierno retira reglamento de Seguridad Municipal tras reparos de alcaldes por posibilidad de destitución

El Gobierno decidió retirar el reglamento de Seguridad Municipal que estaba en la Contraloría General de la República (CGR) luego de una serie de reparos expresados por alcaldes.

La controversia se generó por uno de los aspectos que se vincula a una posible causal de cesación del cargo.

Se trata del artículo 8 del reglamento, el cual determinaba algunas obligaciones para los jefes comunales respecto a la verificación de los requisitos que deben cumplir los inspectores municipales y directores de Seguridad.

El texto final no había sido socializado con los alcaldes, argumentaron las autoridades.

Bajo ese contexto, distintos jefes comunales llegaron esta jornada a Teatinos 92 para reunirse con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien comunicó el retiro del reglamento desde el ente contralor.

“Como Gobierno estamos abiertos a hacer cualquier modificación a las redacciones del reglamento y, desde esa perspectiva, con los alcaldes hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo”, dijo Guerrero.

Y agregó: “En materias tan complejas como son los aspectos reglamentarios, hay muchos elementos técnicos y, al mismo tiempo, de derecho que van a generar ciertas complejidades al momento de mirar una norma. Ahora, las interpretaciones que le podamos dar nosotros como Ejecutivo, las interpretaciones que puedan dar también las municipalidades como órganos que van a estar regulados por esta ley, la verdad es que las más importantes son las que determina la Contraloría General de la República, las cuales son obligatorias para todos nosotros”.

El objetivo, según se dio a conocer, sería evitar distintas interpretaciones de los artículos del reglamento.