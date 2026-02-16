Bilateral de seguridad: Las claves del encuentro entre el ministro Luis Cordero y Trinidad Steinert

La futura ministra Trinidad Steinert se refirió a la extensa reunión que sostuvo con el actual ministro Luis Cordero. Además, abordó en un punto de prensa la controversia que enfrenta actualmente el próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

En el marco del término de la administración del Presidente Gabriel Boric, el ministro Luis Cordero sostuvo una reunión bilateral con la futura secretaria de Estado, Trinidad Steinert, para coordinar el traspaso de las funciones del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, la exfiscal Steinert, tras el encuentro, señaló en un punto de prensa: “Nos vamos con mucho trabajo por realizar. Esta reunión fue extensa, profunda y productiva, realizada con mucho respeto. Confío en que se continuará en esa línea por parte del ministro y su equipo”.

En la instancia, abordaron el proceso de instalación del ministerio, que comenzó sus funciones el 1 de abril de 2025. Además, participaron el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, y la directora (s) de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, quienes expusieron sobre el estado actual de sus instituciones y los desafíos en curso.

Por su parte, el actual titular de Seguridad Pública destacó que “este ministerio, desde su creación, no tuvo marcha blanca y ha atravesado, desde abril de 2025, un ciclo intenso de consolidación institucional y de gestión del cambio. Por lo tanto, es de nuestro primer interés que las futuras autoridades y sus equipos conozcan a cabalidad estos procesos y el funcionamiento en curso para asegurar la continuidad institucional del ministerio, sus dependencias e instituciones relacionadas”.

“El subsecretario Jouannet cuenta con mi confianza”

Consultada la futura ministra de Seguridad Pública sobre las expectativas en torno a la instalación de un “Gobierno de Emergencia”, concepto acuñado por el presidente electo José Antonio Kast para enfrentar los desafíos en seguridad y economía, sostuvo que “espero que podamos cumplir con las expectativas del país, y una forma de empezar con el pie derecho es este traspaso realizado”.

Respecto de la controversia por el presunto vínculo del actual diputado y próximo integrante de la administración entrante, Andrés Jouannet (Amarillos), con uno de los imputados del denominado caso Tragamonedas, remarcó que “el subsecretario cuenta con mi confianza y lo que yo espero es que nos evalúen por nuestro trabajo”.

Finalmente, sobre el debate en torno al levantamiento del secreto bancario, en línea con los planteamientos del mandatario electo, afirmó que “vamos a analizar cada una de las herramientas que sean necesarias para combatir el crimen organizado”.