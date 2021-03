En medio de un balance en el que las autoridades sanitarias hablaron del manejo de la pandemia a un año del primer caso en Chile, el ministro Enrique Paris sacó cuentas positivas en cuanto a los planes aplicados para el control del virus y sus resultados.

Sin embargo, fue enfático en destacar que no se ha terminado la crisis y que, por lo tanto, es importante mantener las medidas de prevención.

“Tenemos que seguir con el plan de vacunación pero sin abandonar las medidas sanitarias, no vamos a tener inmunidad rebaño hasta fines de junio por lo tanto la gente tiene que mantener los cuidados”, aseguró.

Remarcando en torno a los resultados de la vacuna, enfatizó que “no hemos vuelto a la normalidad y tampoco vamos a volver a la normalidad, entre comillas, hasta el 30 o después del 30 de junio. O sea, todo este primer semestre va a ser igual”, planteó.

Aciertos y errores

En la misma línea, destacó a nuestro país en cuanto a su proceso de inmunización, valorando la posición ventajosa que tiene respecto a los demás países, por lo que espera que a fines de este mes, se cumpla por sobre la meta estipulada de vacunados.

“Chile es un líder en la campaña de vacunación, yo creo que esta semana vamos a lograr alcanzar los 4 millones de vacunados. Nosotros prometimos los 5 millones a fines de marzo, por lo tanto si es posible iremos avanzando con más rapidez”, afirmó Paris.

En cuanto a los errores cometidos durante este periodo, el jefe de la cartera reconoció que hubo decisiones que no fueron las más acertadas, pero que como ministerio han logrado sobreponerse.

“Cometimos errores a lo mejor al decir que no iba a ser tan fuerte la pandemia o al comunicar equivocadamente unas ideas que después se demostraron que no eran tan así. (…) Cometimos errores al no dialogar desde un comienzo con la atención primaria y los municipios que nos pedían ayuda. Pero esos errores han sido superados“, dijo.

Finalmente, recordó a aquellos pacientes que fallecieron en la lucha contra el coronavirus y aseguró que “queremos hacer un homenaje a esas más de 20 mil personas que han fallecido producto de la pandemia”.