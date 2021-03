(Agencia Uno) – La diputada Cristina Girardi (PPD) ofició al Ministerio de Salud por “discriminación arbitraria” en relación a la vacunación de los profesores para enfrentar el COVID-19.

Esto debido a que los profesores y educadoras de párvulos han sido el único grupo que ha sido disgregado por rango etario para recibir la vacuna.

“Hemos decidido oficiar al Ministerio de Salud por discriminación arbitraria debido a que existen otros grupos al que no se les ha exigido vacunarse por criterio etario, sino solo por la función que desempeña”, expuso la diputada.

“No deja de llamar la atención que en el proceso de vacunación todos los grupos que se han vacunado y que han tenido prioridad tienen que ver con una función específica. Funcionarios y trabajadores de la salud, Poder Judicial, todos se han vacunado por su función”, agregó.

De acuerdo al documento presentado, Girardi solicitó que se le den a conocer los argumentos que se han tenido a la vista para que el proceso de vacunación de los profesores y educadores de párvulo sea por rango etario.

“¿Qué pasa con los profesores en Chile?, ¿Por qué el Gobierno discrimina en el proceso por edad a los profesores siendo que no lo ha hecho con ningún otro grupo?”, señaló.

Asimismo, la diputada Cristina Girardi resaltó que si el retorno a las clases presenciales realmente fuera una prioridad para el Gobierno, los docentes debieron haber sido prioritarios en la vacunación.

“Si es importante el retorno a clases los profesores debieron haber sido vacunados como prioridad junto con los médicos, debido a que efectivamente serán los que estarán en la primera línea de forma permanente. Es sumamente importante que esta situación se aclare y que no se siga con esta discriminación”, añadió.

“A los profesores se les ha maltratado en demasía en relación a la pandemia acusándolos de flojos, de no querer trabajar, que no les interesa la educación de los niños. Realmente no se entiende la posición del Gobierno”, cerró.