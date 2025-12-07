Balance de tránsito por fin de semana largo: Carabineros reporta 5 fallecidos en 186 accidentes

Carabineros entregó un nuevo balance por el fin de semana largo.

Carabineros entregó un nuevo balance en el marco del último fin de semana largo del año.

Recordemos que este 8 de diciembre es feriado en Chile, fecha en la que se conmemora del Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

De acuerdo al reporte de la institución, entre las 17:00 horas del viernes 5 y las 23:59 hora del sábado 6, se han registrado 186 siniestros viales, los que han dejado un total de cinco personas fallecidas.

Además, indicaron que un total de 293.184 vehículos ha salido desde la Región Metropolitana en lo que va del fin de semana largo.

Cortes de tránsito por peregrinación a Lo Vásquez

Debido a la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, se realizarán cortes de tránsitos en la Ruta 68.

El corte para quienes viajan desde Santiago hacia Valparaíso comenzará a las 16:00 horas a la altura del km 6,2, en el enlace Américo Vespucio, comuna de Pudahuel.

En sentido contrario, para quienes se desplazan desde Valparaíso hacia Santiago, la suspensión regirá desde las 17:00 horas, a partir del km 96,4, sector Peñuelas en la Región de Valparaíso.