Cierre de la Ruta 68 Santiago-Valparaíso: Revisa los horarios y desvíos por la peregrinación a Lo Vásquez

La medida busca resguardar la seguridad de peregrinos y ciclistas que recorrerán la vía durante la festividad religiosa.

El tradicional desplazamiento de miles de fieles hacia el Santuario de Lo Vásquez motivará el cierre total de la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso desde el domingo 7 hasta el lunes 8 de diciembre, en ambos sentidos.

La interrupción del tránsito afectará a automovilistas que se dirigen tanto a la costa como a la capital, por lo que las autoridades llaman a planificar con anticipación los viajes y usar rutas alternativas durante esas horas.

Horarios de cierre y reapertura de la Ruta 68

Domingo 7 de diciembre

El corte para quienes viajan desde Santiago hacia Valparaíso comenzará a las 16:00 horas a la altura del km 6,2, en el enlace Américo Vespucio, comuna de Pudahuel.

En sentido contrario, para quienes se desplazan desde Valparaíso hacia Santiago, la suspensión regirá desde las 17:00 horas, a partir del km 96,4, sector Peñuelas en la Región de Valparaíso.

Lunes 8 de diciembre

El cierre total de la Ruta 68 se extenderá hasta aproximadamente las 08:00 horas del lunes 8 de diciembre. Desde ese momento se habilitará una apertura parcial solo para vehículos motorizados y solo hasta las cercanías del Santuario, con tránsito restringido tanto en la Región Metropolitana como en Valparaíso.

La apertura completa de la Ruta 68 entre Valparaíso y Santiago se programará para cerca de las 22:00 horas del lunes, según la evaluación de Carabineros de Chile.

Rutas Alternativas

Para evitar congestión, se recomienda utilizar:

Ruta 60 CH

Troncal Sur

Enlace La Calera para conectar con Ruta 5

Cuesta La Dormida

por otro lado, solo residentes acreditados de Ciudad de Los Valles, Placilla y Curauma contarán con autorización especial de Carabineros para ingresar a sus sectores durante el corte.