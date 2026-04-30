Director de Migraciones defendió zanja en la frontera: “Es una cosa de 3×3, donde si uno se cae ahí no puede volver a salir”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, defendió este jueves la efectividad de la zanja construida en la frontera norte, en medio de cuestionamientos sobre su real impacto en el control del ingreso irregular al país.

La autoridad aseguró que la percepción cambia al observar la obra en terreno.

“Estuve en la zanja, al medio, y es un efecto disuasivo bien importante”, afirmó en conversación con Radio Biobío, destacando que su diseño representa una barrera concreta para quienes intentan cruzar por pasos no habilitados.

Sauerbaum detalló las características físicas de la estructura para explicar su funcionamiento: “Es una cosa de 3×3, donde si uno se cae ahí no puede volver a salir, porque las paredes son de arena y, por lo tanto, uno no tiene de dónde tomarse; se derrumba”.

El director subrayó que esta medida no opera de forma aislada, sino como parte de un sistema más amplio de control fronterizo.

“Cuando uno ve la zanja en la televisión, uno pone en duda si sirve o no”, reconoció, pero insistió en que en terreno cumple un rol relevante junto a otras herramientas como vigilancia tecnológica y patrullaje.

Director de Migraciones adelanta presentación de medidas para migrantes irregulares

Sus declaraciones se producen en un contexto en que el gobierno del presidente José Antonio Kast prepara nuevos anuncios en materia migratoria.

Según confirmó, la próxima semana se darán a conocer medidas dirigidas a personas en situación irregular.

En ese marco, Sauerbaum cifró en cerca de 330 mil los extranjeros que permanecen en condición irregular en el país, de los cuales unos 250 mil están empadronados.

“Vamos avanzando lentamente en una disminución de los ingresos irregulares”, sostuvo.

Asimismo, destacó una baja en los cruces clandestinos desde la elección del actual mandatario: “Hubo una baja muy importante y una salida de personas voluntariamente, que nos da una buena señal”.

El Ejecutivo también trabaja en la implementación de un proceso de salidas voluntarias.

“Vamos a hacer un proceso de salidas voluntarias”, adelantó Sauerbaum, explicando que esta alternativa responde a las restricciones legales vigentes.

“La ley nos impide regularizar a una persona que entró por un paso no habilitado; por tanto, la persona debe salir del país y volver a ingresar”, precisó.