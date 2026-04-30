Ministerio de Justicia efectúa recortes en el presupuesto exigidos por Hacienda: Redujo cerca de $17 mil millones en Gendarmería

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó este jueves que aplicó el recorte de presupuesto instruido desde Hacienda, lo que significó un ajuste de cerca de $46 mil millones.

A través de un documento, la cartera de Justicia informó del recorte en el gasto público y aseguró que en el proceso se resguardó “la continuidad y la prestación de los servicios esenciales del sector, especialmente aquellos que tienen relación directa con la atención de las personas”.

Asimismo, señaló que el recorte “se suma al realizado en enero de 2026 por $10 mil millones, dada la emergencia económica”.

El ministerio detalló que Gendarmería de Chile es el servicio “que concentra el mayor monto del nuevo ajuste”, ya que es el que tiene los mayores recursos en la cartera, que fueron fijados en $693,7 mil millones por la Ley de Presupuestos 2026 del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

El recorte de la institución alcanzó los $17 mil millones; no obstante, desde el Gobierno recalcaron que, “en términos proporcionales, se trata del recorte más bajo, con un 2,4 %“.

Otro organismo que tuvo un recorte del 2,4% fue el Servicio Médico Legal (SML), que tiene establecido un presupuesto de $69 mil millones y concentró una reducción de $1.640 millones.

En el comunicado público, el ministerio ordenó de forma decreciente los otros servicios y unidades afectados por el ajuste del presupuesto: