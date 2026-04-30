Senadora Núñez insta a “trabajar en equipo” tras dichos de Poduje en rebeldía con Hacienda: “Las formas también importan”

Una nueva controversia política se desató este jueves tras las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre los recortes presupuestarios sugeridos por el Ministerio de Hacienda, en medio además de la desvinculación de dos funcionarios de su cartera vinculados a la senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado afirmó que no se le puede obligar a aplicar los recortes planteados, marcando distancia respecto de otras autoridades del Ejecutivo.

“No. Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos”, sostuvo.

Poduje profundizó en su postura señalando que “el ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad Steinert. El único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”.

En la entrevista radial, Poduje se refirió a la tensión que enfrenta con Nuñez, señalando que “hay algunos parlamentarios que tienen la piel muy sensible y que se ofenden”.

En ese contexto, Poduje emplazó directamente a Núñez: “A mí me encantaría que la senadora mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terrenos”.

Cabe recordar que el conflicto surgió luego de que la parlamentaria oficialista planteara reparos por los dichos del titular de Vivienda sobre la Ley de Humedales.

“Las formas también importan”

Sus declaraciones generaron reacciones.

La senadora Núñez abordó el tema durante la jornada, subrayando la importancia del trabajo conjunto.

“Para construir viviendas o cumplir con el programa que mostraba en redes el ministro Poduje se requiere apoyo, recursos y se trabaja en equipo”, afirmó en converación con 24Horas.

La parlamentaria evitó profundizar en el tono del ministro, pero hizo un llamado a cuidar las formas: “No voy a calificar las formas del ministro Poduje porque son de público conocimiento, pero no me voy a cansar de hacer un llamado para decir que las formas también importan”.

La tensión se da en paralelo a la desvinculación de dos funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ocurrida la mañana del miércoles. Se trata de Carlos Campos, encargado de la relación con parlamentarios y alcaldes, y Marcela Díaz, responsable del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC). Ambos militantes de RN y cercanos a la senadora Núñez.

Consultada por esta situación, la legisladora señaló: “Quiero agradecerle al gobierno que esté avanzando y esté por concretar la desvinculación de esas personas (…) Los hechos hablan por sí solos. Yo de lo que sí me tengo que preocupar es que esto no se transforme en pasadas de cuenta de un lado para otro”.

Finalmente, Núñez insistió en la necesidad de unidad dentro del oficialismo: “Nos tenemos que meter en la cabeza que la única manera de que al país y al gobierno le vaya bien es que tenemos que trabajar todos unidos”.