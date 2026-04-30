Defensor de la Niñez tras resultados del Diagnóstico de Derechos 2026: “Tenemos un déficit de políticas públicas en materia de salud mental”

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el Diagnóstico de Derechos 2026, y enfatizó los desafíos de las políticas públicas para abordar la salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Quesille señaló que uno de los problemas más preocupantes es cómo enfrentar diversas temáticas en los nuevos contextos en los que se desarrollan los NNA.

“Tenemos un déficit de políticas públicas en materia de salud mental. No tenemos una oferta coordinada en el Estado para atender las percepciones que los propios niños, niñas y adolescentes nos transmiten. Este estudio incluye también un levantamiento de opinión, donde afirman sentirse solos, con una sensación de aislamiento; incluso dicen que se sienten poco valorados y que tienen miedo de vivir y desarrollarse en la sociedad”, afirmó.

Según el reporte del organismo, entre 2014 y 2025 aumentaron en un 137% los egresos hospitalarios de NNA por lesiones autoinfligidas.

Al revisar solo 2025, destacan 2.518 egresos hospitalarios por este tipo de lesiones.

“Estamos frente a riesgos de suicidio en infantes y adolescentes que no encuentran en la política pública una respuesta idónea que permita abordar este problema. Muchos de estos temas también se relacionan con un aumento importante de lesiones autoinfligidas y del consumo de medicamentos, entre otras cosas, para atentar contra la vida”, sostuvo.

A esto se suma la situación de la convivencia escolar, donde la Superintendencia de Educación recibió cerca de 17.076 denuncias en 2025.

“Cerca del 40% de esas denuncias tienen que ver, entre otras cosas, con violencia entre pares, y eso se conecta directamente con los lamentables escenarios de violencia que actualmente enfrentan los establecimientos educacionales. Esto nos obliga a replantearnos cómo abordamos este problema, porque detrás de los hechos de violencia hay historias que muchas veces están relacionadas con falta de protección social. Los niños, niñas y adolescentes no son intrínsecamente malos; hay una serie de factores”, aseveró.

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Violencia sexual

Según cifras del reporte de la Defensoría de la Niñez, entre 2019 y 2025 aumentaron en un 46,4% las víctimas de violencia sexual contra NNA. Durante el último año se registraron 28.969 casos de abuso sexual, 1.099 de acoso sexual y 5.058 de violación contra niños, niñas y adolescentes.

“Hay distintas causas que explican una cifra que por años el Estado de Chile no ha podido revertir. Si uno mira las denuncias que recibe el Ministerio Público por delitos sexuales, cerca del 80% corresponde a delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. En Chile, solo el 20% de las víctimas de violencia sexual son adultos; la mayoría son NNA”, detalló.

En esa línea, manifestó su preocupación por el aumento de casos de explotación sexual.

“La región que tiene la tasa más alta de explotación sexual es la Región de Magallanes. Hemos observado que las zonas donde se produce este delito son, en general, regiones limítrofes”, explicó.

Y concluyó: “Hay muchas conductas que constituyen explotación sexual, como las uniones tempranas o los padrinazgos, que son prácticas que a veces se validan socialmente. Por eso, debemos avanzar hacia un cambio cultural que permita entender que determinadas formas de relacionarse con adolescentes constituyen delitos”.

Otras cifras del informe