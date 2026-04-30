Diputada Parisi valora cierre de investigación por candidatura de Bachelet a la ONU: “Hay que actuar siempre con prudencia”

La diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores, Zandra Parisi (PDG), respaldó el cierre de la investigación interna de la Cancillería que descartó irregularidades en eventuales gestiones de funcionarios vinculadas a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

La parlamentaria valoró el resultado del proceso y destacó el funcionamiento institucional del servicio exterior.

“Creo que es importante dar una señal de tranquilidad: la investigación fue clara y no encontró irregularidades en la Cancillería”, afirmó, subrayando que esto “habla bien de nuestras instituciones y del profesionalismo del servicio exterior”.

Parisi añadió que, pese al cierre del caso sin hallazgos, el episodio deja aprendizajes para la conducción de la política exterior.

“Nos deja una enseñanza: en política internacional hay que actuar siempre con prudencia y, por supuesto, con sentido de Estado”, señaló.

En esa línea, advirtió que “cada señal que damos hacia afuera impacta directamente en la imagen de nuestro país”.

Finalmente, la diputada llamó a reforzar la coherencia en la política exterior chilena, más allá de las diferencias internas.

“Más allá de las diferencias, lo fundamental es cuidar nuestra credibilidad y mantener una política exterior clara, coherente y enfocada siempre en el bienestar de nuestro querido Chile”, puntualizó.