Trump anuncia que eliminará aranceles y restricciones al whisky escocés “en honor a los reyes del Reino Unido”

El presidente Donald Trump anunció este jueves que, “en honor a los reyes del Reino Unido“, eliminará los aranceles y restricciones del whisky escocés.

La decisión la tomó después de la visita del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos, en el marco del aniversario número 250 de la independencia de la nación y de tensiones diplomáticas entre ambos países en relación con el conflicto en Medio Oriente.

“En honor al rey y a la reina del Reino Unido, que acaban de irse de la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia”, publicó en Truth Social.

Asimismo, señaló que esto tiene como objetivo mejorar la relación comercial entre Kentucky y Escocia, considerando que para ambos el whisky y el bourbon son “industrias muy importantes”.

“La gente ha querido hacer esto durante mucho tiempo, ya que existió un gran comercio entre ambos países, especialmente en lo relacionado con los barriles de madera utilizados”, comentó.

El mandatario concluyó: “¡El rey y la reina lograron que yo hiciera algo que nadie más pudo hacer, casi sin siquiera pedirlo! Un maravilloso honor tenerlos a ambos en los EE. UU.”.