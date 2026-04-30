Cancillería cierra investigación por presuntas gestiones de funcionarios a favor de candidatura de Bachelet: No hubo intervención

La investigación interna impulsada por el gobierno en torno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) finalizó este jueves sin detectar irregularidades, según informó la Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

De acuerdo con antecedentes entregados por la Cancillería, no se encontraron pruebas de que funcionarios hayan infringido las directrices institucionales en eventuales gestiones vinculadas al respaldo de la exmandataria, consignó Radio Biobío.

El cierre del proceso pone fin a varias semanas de indagatorias que no lograron confirmar las denuncias iniciales.

El sumario había sido anunciado el pasado 22 de abril por el canciller Francisco Pérez Mackenna, en medio de versiones que apuntaban a posibles acciones de diplomáticos en favor de la exmandataria.

En ese momento, Mackenna señaló que el objetivo era esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, lo que derivó en una investigación administrativa que generó tensión política y cuestionamientos desde distintos sectores.

Cabe recordar que el Ejecutivo retiró su apoyo oficial a la candidatura internacional tras asumir la Presidencia.