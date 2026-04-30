Trump felicita a Ali al Zaidi como nuevo primer ministro de Irak y lo invita a Washington

(EFE) – El presidente Donald Trump contactó este jueves al designado primer ministro iraquí Ali al Zaidi para felicitarlo y cursarle una invitación oficial a Washington.

En su plataforma Truth Social, el mandatario celebró la nominación y expresó su deseo de forjar “una nueva relación sólida, dinámica y altamente productiva” entre ambos países. La oficina del premier confirmó que en la conversación revisaron las relaciones bilaterales estratégicas y reafirmaron el compromiso de cooperación.

La sombra de Al Maliki y los retos inmediatos

La nominación de Al Zaidi desbloquea la crisis política en Irak tras la retirada del exmandatario Nuri al Maliki, a quien Trump rechaza por sus presuntos nexos con Irán.

El primer ministro designado, con un plazo de 30 días, debe responder a las exigencias de Washington sobre terrorismo en medio del conflicto iraní.