Trump felicita a Ali al Zaidi como nuevo primer ministro de Irak y lo invita a Washington

(EFE) – El presidente Donald Trump contactó este jueves al designado primer ministro iraquí Ali al Zaidi para felicitarlo y cursarle una invitación oficial a Washington.
En su plataforma Truth Social, el mandatario celebró la nominación y expresó su deseo de forjar “una nueva relación sólida, dinámica y altamente productiva” entre ambos países. La oficina del premier confirmó que en la conversación revisaron las relaciones bilaterales estratégicas y reafirmaron el compromiso de cooperación.
La sombra de Al Maliki y los retos inmediatos
La nominación de Al Zaidi desbloquea la crisis política en Irak tras la retirada del exmandatario Nuri al Maliki, a quien Trump rechaza por sus presuntos nexos con Irán.
El primer ministro designado, con un plazo de 30 días, debe responder a las exigencias de Washington sobre terrorismo en medio del conflicto iraní.
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