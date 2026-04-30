Ministra Steinert aborda su vínculo en una sociedad con exdefensor de narcotraficante y recalca que “en política no todo vale”

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó este jueves el reportaje de un medio que reveló antecedentes que indicarían su participación en la sociedad Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada, la cual comparte con un abogado que representó a un imputado por narcotráfico.

Según consignó La Segunda, el abogado es Rodrigo Irrázabal Izikson, quien es la expareja de la secretaria de Estado y está inscrito en un registro de la Contraloría General de la República (CGR) que incluye a abogados que tramitaron causas de la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Uno de los casos en los que participó es una causa con sentencia de 2010, cuando un hombre fue detenido en Talca por transportar marihuana y fue encontrado culpable al hallarse alrededor de 9 kilos de droga en su domicilio, constató el medio antes citado.

Pese a que ambos se encuentran separados, el abogado asistió a la ceremonia de cambio de mando y publicó una foto aquel día en LinkedIn.

“Acompañando a una gran Mujer, Madre y Amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile, ministra Trinidad Steinert H.”, compartió a inicios de marzo.

“En política no todo vale”

Respecto a la polémica, la titular de Seguridad se refirió al hecho en un punto de prensa en el que expuso “antecedentes clarificadores” sobre el supuesto vínculo mencionado por el medio.

“Me quiero referir al titular de un diario y compartirles los siguientes antecedentes clarificadores. Uno: el abogado con quien el titular me vincula es mi exmarido, con el que hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio”, declaró.

Asimismo, aclaró que la relación de él con sus clientes no ha sido a través de esta sociedad y que, tras conocerse la información, él le señaló que “en una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico”.

Por ello, Steinert rechazó “tajantemente la insinuación que hace el titular” de La Segunda, recalcando que “en la política no todo vale”.