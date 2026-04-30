D4vd tomó “medidas horribles para destruir el cuerpo”: Revelan escalofriante cronología de homicidio de Celeste Rivas

(CNN) — Nota del editor: Este texto contiene detalles perturbadores.

Los fiscales expusieron el miércoles una cronología detallada y macabra en el caso contra el cantante d4vd, acusado de abusar sexualmente de Celeste Rivas Hernández desde que ella tenía 13 años y luego apuñalarla mortalmente cuando ella, con 14 años, amenazó con exponer su relación.

Se cree que Celeste fue muerta el 23 de abril de 2025, un día después de que ella y d4vd —cuyo nombre legal es David Anthony Burke— tuvieran una discusión durante la cual ella amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación “para acabar con su carrera y destruir su vida”, según un escrito de la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

El cantante, cuyo primer álbum de estudio se publicó días después, tomó “medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima”, señaló el escrito.

D4vd, ahora de 21 años, compró en línea dos motosierras que utilizó para desmembrar el cuerpo de Celeste en una piscina inflable, alegan los fiscales, y añaden que se encontró ADN de ella en su garaje. El cantante también realizó compras en línea de una bolsa para cadáveres y bolsas de lavandería de alta resistencia, según el documento judicial.

Pequeños fragmentos de plástico azul estaban incrustados en los restos de la víctima, y un experto del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) demostró “una coincidencia física de encaje entre los fragmentos azules y la piscina inflable azul” en la que Celeste fue desmembrada, dice el documento.

D4vd “le amputó el dedo anular y el meñique de la mano izquierda porque el dedo anular contenía un tatuaje con su nombre”, señala el escrito. “Sus dedos no han sido recuperados”.

Fotos publicadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles muestran el operativo que condujo al arresto del cantante d4vd —cuyo nombre legal es David Anthony Burke— el 16 de abril por la muerte de una niña de 14 años cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en un automóvil el año pasado. LAPD

El cantante fue arrestado a principios de este mes y se declaró inocente de cargos que incluyen homicidio premeditado, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Es inocente, dijo su abogada después de su lectura de cargos: las pruebas “demostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte”, dijo la abogada Blair Berk.

Un juez denegó el miércoles la solicitud de Berk de sellar el escrito probatorio, que la abogada defensora dice que es “unilateral” y “repleto de testimonios de oídas” y que tiene el potencial de contaminar a un futuro grupo de jurados. CNN ha solicitado más comentarios a Berk.

Celeste fue reportada como desaparecida por familiares y amigos en varias ocasiones, a principios de 2024, y fue vista con vida por última vez cuando se dirigía a la casa de d4vd el pasado abril. Sus restos desmembrados fueron hallados en el maletero del Tesla de d4vd, que estaba incautado, en Los Ángeles el 8 de septiembre, un día después de lo que habría sido su 15.º cumpleaños.

Las pruebas expuestas por el estado incluyen fotos de Celeste y el cantante participando en actividad sexual, que los investigadores dicen que comenzó cuando ella tenía 13 años y él 18. Los investigadores creen que ambos se conocieron cuando Celeste tenía 11 años, según el escrito.

Los mensajes de texto hasta marzo de 2025 muestran cómo d4vd presuntamente manipuló a la víctima. Celeste escribió en un mensaje, según los fiscales: “Todo lo que hacemos es tener sexo y simplemente pasar el rato, amigo; quiero más que eso para mí”.

Los padres de Celeste reportaron su desaparición en febrero de 2024. Detectives del Departamento del Sheriff del condado de Riverside se pusieron en contacto con d4vd, quien les dijo que solo la había conocido una vez y que no sabía su edad, según el documento judicial.

Celeste Rivas Hernandez posa en una foto sin fecha proporcionada por el abogado que representa a la familia de la adolescente. Familia Rivas Hernandez

Cuando la adolescente regresó a casa ese febrero, sus padres le quitaron el teléfono celular. Los fiscales dijeron que el acusado luego condujo hasta Lake Elsinore y le pagó a un compañero de clase de Celeste US$ 1.000 para que le diera un teléfono.

Celeste y d4vd pasaron mucho tiempo juntos durante 2024, incluidos viajes de fin de semana a su casa en Hollywood Hills y visitas a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a la familia del cantante, según el documento judicial. Los mensajes de texto entre ambos supuestamente incluían referencias al sexo, el embarazo, el aborto y el anticonceptivo de emergencia Plan B.

Un retrato de la fallecida Celeste Rivas Hernandez se muestra durante una rueda de prensa del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman (fuera de cuadro), sobre el caso contra el cantante d4vd en Los Ángeles el 20 de abril de 2026. Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

“Tenía que silenciar a la víctima”, dicen los fiscales

La noche anterior a la que las autoridades dicen que probablemente fue muerta Celeste, ella tuvo una larga discusión con d4vd, descrita posteriormente en mensajes de texto que “revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado la llevó a creer que tenían un futuro juntos”, según el documento judicial.

“Se puso extremadamente alterada y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y destruir su vida”, escribieron los fiscales, señalando que la fecha de lanzamiento del primer álbum de estudio del cantante era el 25 de abril de 2025.

El 23 de abril de 2025, el cantante envió un Uber para recoger a Celeste en su casa en Lake Elsinore alrededor de las 8:40 p.m. y llevarla a su casa en Hollywood Hills alrededor de las 10:10 p.m., según el documento judicial.

Alrededor de las 10:30 p.m. de esa noche, d4vd le envió un mensaje de texto a Celeste, en lo que los fiscales describieron como parte de su “plan premeditado para encubrir el homicidio, ya que para ese momento ella ya estaba muerta”.

D4vd observa desde detrás de su abogada defensora Marilyn Bednarski (derecha) durante su lectura de cargos por homicidio en el caso de Celeste Rivas Hernández en el Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center el 20 de abril, en Los Ángeles, California. Ted Soqui/Pool/Getty Images

“Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima en múltiples ocasiones hasta matarla y se quedó allí mientras ella se desangraba”, dijo el escrito. “En ningún momento llamó a las fuerzas del orden ni al 911 ni la llevó a una sala de emergencias para intentar salvarle la vida”.

Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes”, según un informe de autopsia publicado este mes. Tenía heridas en el pecho y el abdomen que “podrían representar lesiones por fuerza cortante”, indicó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles en el informe, que fue firmado en diciembre pero permaneció sellado durante meses a solicitud de las fuerzas del orden.

“La familia Rivas Hernández está absolutamente devastada por los hallazgos”, dijo la familia de Celeste en un comunicado tras la publicación del informe de la autopsia. “Respetuosamente piden privacidad, comprensión y paciencia mientras procesan esta información”.