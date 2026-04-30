Sichel critica los oficios de Hacienda y propone eliminar ministerios: “Sobran asesores, falta gente haciendo la pega en las calles”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, apuntó contra el plan de recorte de gasto que impulsa el Ministerio de Hacienda y afirmó que el Ejecutivo yerra el foco.

“Urge reducir el número de ministerios. De eso he visto poco anuncio o medidas. Se pueden eliminar hasta 10. Es absurdo que seamos uno de los países con más ministerios del mundo”, declaró.

Error en el foco de donde reducir gasto fiscal. Urge reducir el número de ministerios. De eso he visto poco anuncio o medidas. Se pueden eliminar hasta 10. Es absurdo que seamos uno de los países con más ministerios del mundo. Sobran asesores, falta gente haciendo la pega en las… — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) April 30, 2026

La burocracia como blanco

Sichel sostuvo que el aparato estatal concentra personal administrativo en exceso mientras escasean los funcionarios operativos. “Sobran asesores, falta gente haciendo la pega en las calles”, remarcó. Respecto de los programas sociales, el edil trazó una línea roja: no se deben reducir, sino que la plata debe llegar directo a las personas y no quedarse en burocracia.

La intervención de Sichel se produce mientras el gobierno de José Antonio Kast discute con el Parlamento los ajustes presupuestarios para dinamizar la economía, en medio de una desocupación que ya trepa al 8,9%.