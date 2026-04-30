Dólar baja de los $900, IPSA se acerca a los 11.000 puntos y Wall Street sube impulsado por mayor apetito por riesgo de inversionistas

En verde cerraron la semana los principales índices bursátiles del mundo, luego de una semana marcada de decisiones y anuncios en el marco de la economía mundial.

Entre esos anuncios, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió mantener las tasas de interés en un rango de 3,5% y 3,75%, en lo que fue la última reunión de Jerome Powell como presidente de la institución.

Asimismo, las gigantes tecnológicas —Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft— dieron a conocer sus resultados financieros del primer trimestre de este año, en los que reportaron importantes ganancias gracias a la inteligencia artificial. Mientras que en el marco geopolítico, Estados Unidos e Irán aún no han alcanzado un acuerdo de paz.

A nivel nacional, el Banco Central dio a conocer la Tasa Política Monetaria, la que se mantuvo en 4,5% y el mercado dio sus proyecciones para el Imacec de marzo, el cual se estima que se ubicará entre un 0,5% y 1%.

IPSA avanza hacia los 11.000 puntos

El S&P IPSA finalizó la semana en 10.908,14 puntos, marcado por la pérdida de los 11.000 unidades tras cerrar en 11.130,03 puntos la sesión del lunes.

La jornada estuvo marcada por el avance de Enel Chile (3,35%), Cencosud (3,17%), Enel Américas (2,19%) y Banco Santander (1,84%). Mientras que entre las que más retrocedieron de las más transadas se encuentran Parque Arauco (-1,95%), Falabella (-1,18%) y Andina-B (-0,83%).

Dólar cierra bajo los $900

El dólar, que sufrió un fuerte repunte el miercoles con un alza de casi $20, retrocedió $7 este jueves y se ubicó en $899 el tipo de cambio, gracias al repunte del cobre.

El analista de Capitaria, Agustín Vargas, explicó la caída de la divisa norteamericana: “El principal driver fue el repunte del cobre junto con una debilidad más generalizada del dólar a nivel global. El movimiento responde principalmente a fundamentos: el cobre ha retomado impulso, mejorando los términos de intercambio para Chile y apoyando al peso chileno, lo que se traduce en una presión bajista para el USD/CLP”.

“A esto se sumó un factor externo relevante, luego de que los datos de crecimiento en Estados Unidos sorprendieran a la baja, reforzando la debilidad del dólar a nivel global. Un menor dinamismo económico tiende a moderar las expectativas de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que reduce el atractivo relativo del dólar y favorece a monedas emergentes. Este elemento fue clave para profundizar la caída del tipo de cambio durante la jornada”.

“Si bien las tensiones en Medio Oriente continúan siendo un riesgo relevante para los mercados globales, en las últimas jornadas ese componente ha perdido algo de protagonismo relativo, permitiendo que los fundamentos vuelvan a tomar mayor peso en el corto plazo. De todas formas, se trata de un equilibrio frágil: cualquier escalamiento podría revertir rápidamente estos movimientos, fortaleciendo nuevamente al dólar y presionando al alza el tipo de cambio en Chile”, cerró.

Con esto, el dólar cierra la semana con un alza de $6 respecto a la apertura del lunes en $893.

Wall Street cierra en verde marcado por mayor apetito por riesgo de los inversionistas

Los principales mercados bursátiles de Nueva York cerraron con alzas en sus tres índices, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, avanzó 1.02% hasta las 7.209,01 unidades, siendo este el máximo histórico para el selectivo.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, también alcanzó máximos históricos tras subir 0.89% y ubicarse en 24.892,31 puntos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, seguió la tendencia de los otros índices y subió 1.62% hasta las 49.652,14 unidades, pero aún lejos de su máximo histórico de 50.188,14 puntos.

Esta alza de Wall Street en abril fue la mejor registrada desde abril de 2020, y estuvo marcada por el mayor apetito por riesgo de los inversionistas por la decisión de la FED de mantener las tasas y los buenos resultados corporativos con un fuerte rendimiento de empresas tecnológicas.

En Europa, las bolsas más importantes avanzaron, con el FTSE 100 londinense a la cabeza con 1,62%, seguido del DAX alemán con 1.41% y el CAC 40 francés con 0.53%.

Mientras que en Asia, los índices bursátiles se tiñeron de rojo, el Nikkei 225 japonés cayó 1,06%, al igual que el Hang Seng de Hong Kong (-1,28%) y el CSI 300 de China (0,06%).